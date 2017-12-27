Пароло: «„Лацио“ хочет вновь достичь финала Кубка Италии»

Полузащитник «Лацио» Марко Пароло прокомментировал победу над «Фиорентиной» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:0):

«Этот турнир имеет для нас значение, и нам было важно выйти в полуфинал, чтобы продолжить прогресс команды.

В первом тайме мы показали отличную игру, а во втором стали глубже играть в обороне, но у соперника не было много моментов кроме одной попытки Федерико Кьезы.

Мы в полуфинале и теперь хотим во второй раз подряд достичь финала турнира.

Будем смотреть за миланским дерби в Кубке, а затем подготовимся к встрече с „Интером“ в чемпионате. Чтобы расти, наша команда должна играть с характером и одерживать победы».