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Пароло: «„Лацио“ хочет вновь достичь финала Кубка Италии»

сегодня, 07:31
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Полузащитник «Лацио» Марко Пароло прокомментировал победу над «Фиорентиной» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:0):

«Этот турнир имеет для нас значение, и нам было важно выйти в полуфинал, чтобы продолжить прогресс команды.

В первом тайме мы показали отличную игру, а во втором стали глубже играть в обороне, но у соперника не было много моментов кроме одной попытки Федерико Кьезы.

Мы в полуфинале и теперь хотим во второй раз подряд достичь финала турнира.

Будем смотреть за миланским дерби в Кубке, а затем подготовимся к встрече с „Интером“ в чемпионате. Чтобы расти, наша команда должна играть с характером и одерживать победы».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:08
Совсем чуть-чуть осталось, всего 2 игры.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 08:23
Надо выиграть Кубок
Nur' CFC
Nur' CFC
сегодня в 07:42
https://www.soccer0010.com старый сайт, всем сюда!
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