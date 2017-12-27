Компани: «Мы должны держать в уме сезон, когда отыграли у МЮ 8 очков за 6 туров до конца»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, комментируя большой отрыв своей команды от преследователей в АПЛ, вспомнил чемпионский сезон-2011/12, когда «горожане» за 6 туров до конца чемпионата отставали от «Манчестер Юнайтед» на 8 очков, но смогли догнать их и в итоге стали чемпионами Премьер-Лиги благодаря лучшей разнице мячей.

«Я опираюсь на тот опыт. Не знаю, помнят ли остальные, но с оставшимися 6 играми мы отставали на 8 очков. Вот почему я, наверное, первый человек, который скажет: „Нет, ребята, мы пока не можем утверждать [что мы чемпионы]“.

Я правда не хочу, чтобы мы так считали. Поэтому мы продолжаем стараться, и никто не имеет права начать играть хуже и расслабиться. Слишком рано делать какие-либо выводы. Нам не нужно обращать внимания на таблицу, мы должны лишь фокусироваться на нашей игре и победах».

В 19-м туре АПЛ «Сити» победил «Борнмут» (4:0). На данный момент, имея игру в запасе, команда Хосепа Гвардиолы опережает идущего вторым «Манчестер Юнайтед» на 12 очков.