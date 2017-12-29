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Британский портал считает Кверквелию альтернативой ван Дейку для «Манчестер Сити»

сегодня, 01:57

Британский портал Squawka включил защитника «Локомотива» и сборной Грузии Соломона Кверквелию в четвёрку игроков, которые могут укрепить оборону «Манчестер Сити» после того, как «горожане» не смогли подписать Вирджила ван Дейка, сменившего «Саутгемптон» на «Ливерпуль».

Портал охарактеризовал Кверквелию как джокера:

«Грузия наиболее известна очень техничными игроками, которые могут вскрывать оборону соперников и создавать проблемы, играя в атакующей тройке, но в лице Кверквелии „Сити“ может получить человека-гору в центре обороны. Он был великолепен в российской Премьер-Лиге в этом сезоне.

Он провёл без замен все матчи в чемпионате и помог „Локомотиву“ сенсационно захватить лидерство с отрывом в 8 очков после 2/3 турнира. Его рост – 196 сантиметров, а значит, „Сити“ может получить игрока, который будет доминировать на втором этаже на „Этихаде“.
В этом сезоне он забил 3 мяча, а в составе сборной Грузии он является одним из самых выделяющихся игроков, за национальную команду он сыграл уже в 26 матчах. Ему всего 25 лет и он подойдёт „Сити“ по цене. Остаётся один вопрос – сможет ли он заиграть в АПЛ?».

В шорт-лист портала также вошли Рафаэль Варан («Реал», идеальный вариант), Джонни Эванс («Вест Бромвич», реалистичный вариант") и Харри Магуайр («Лестер», выбор редакции сайта).

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Вест Бромвич» и «Лестер» заинтересованы в приобретении Кверквелии.

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Все комментарии
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 07:02
мдооооо
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 06:10
Хахахаха забейте xD
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 05:31
Мы еще будем гордиться тем, что Кверквелия играл в РФПЛ.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:14
Да, Кверквелия хорош.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:28
Если придложит Ман.Сити то надо соглашаться а если нет то другие варианты до лето не рассматривать.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 03:12
Это явный перебор
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 02:18
Надеюсь не сделают предложение и все это окажется уткой, так как Соломон точно ответит согласием ведь МС 100% возьмет АПЛ.
Нельзя нам никого терять зимой, даже за большие деньги!!!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 02:05
"Зенит" обрадуется, если конкурент ослабнет.
На худой конец сами купят - сказали же, что чемпионами нужно стать любой ценой.
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