Британский портал считает Кверквелию альтернативой ван Дейку для «Манчестер Сити»

Британский портал Squawka включил защитника «Локомотива» и сборной Грузии Соломона Кверквелию в четвёрку игроков, которые могут укрепить оборону «Манчестер Сити» после того, как «горожане» не смогли подписать Вирджила ван Дейка, сменившего «Саутгемптон» на «Ливерпуль».

Портал охарактеризовал Кверквелию как джокера:

«Грузия наиболее известна очень техничными игроками, которые могут вскрывать оборону соперников и создавать проблемы, играя в атакующей тройке, но в лице Кверквелии „Сити“ может получить человека-гору в центре обороны. Он был великолепен в российской Премьер-Лиге в этом сезоне.

Он провёл без замен все матчи в чемпионате и помог „Локомотиву“ сенсационно захватить лидерство с отрывом в 8 очков после 2/3 турнира. Его рост – 196 сантиметров, а значит, „Сити“ может получить игрока, который будет доминировать на втором этаже на „Этихаде“.

В этом сезоне он забил 3 мяча, а в составе сборной Грузии он является одним из самых выделяющихся игроков, за национальную команду он сыграл уже в 26 матчах. Ему всего 25 лет и он подойдёт „Сити“ по цене. Остаётся один вопрос – сможет ли он заиграть в АПЛ?».

В шорт-лист портала также вошли Рафаэль Варан («Реал», идеальный вариант), Джонни Эванс («Вест Бромвич», реалистичный вариант") и Харри Магуайр («Лестер», выбор редакции сайта).

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Вест Бромвич» и «Лестер» заинтересованы в приобретении Кверквелии.