Клопп: «Нам не нужно продавать Коутиньо из-за покупки ван Дейка»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что клуб не нуждается в продаже хавбека Филиппе Коутиньо, чтобы пополнить бюджет после дорогого перехода защитника Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона»:

«Нет, мне никто не говорил, что нам придётся продавать Коутиньо. К нам пришёл хороший футболист, и по этой причине мы не должны кого-либо продавать. Отдадим должное владельцам клуба за их амбициозность.

Единственное, что меня интересует в данный момент, это то, какой футбол сейчас показывает Филиппе. Я был очень доволен его последними выступлениями и влиянием на игру. Он продемонстрировал свой характер на тренировках и во время матчей. Обо всём остальном я говорить не хочу. Стоит мне только приоткрыть вам дверь, и вы [СМИ] мигом ворвётесь внутрь».

Ранее Клопп отметил, что болельщикам «Ливерпуля» следует забыть о стоимости ван Дейка.