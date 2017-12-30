Кавани: «Хочу завершить карьеру в ПСЖ и выиграть с ним Лигу чемпионов»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани рассказал о своих целях в клубном футболе:

«Забивать голы – не является моей единственной целью, хотя каждый забитый мяч придаёт мне сил и радости. Я горжусь тем, чего я уже достиг, но мне необходимо продолжать добиваться успеха. В ПСЖ ты чувствуешь давление, большое давление. Но это то, что должен преодолеть каждый футболист.

Мне нравится играть за этот клуб. Очень нравится, и я хочу остаться надолго. В футболе ты никогда не знаешь, что произойдёт. Но я бы хотел завершить карьеру в ПСЖ и завоевать здесь множество кубков! Нам будет тяжело выиграть Лигу чемпионов, но мы хотим это сделать. Сначала победить в чемпионате Франции, а затем в ЛЧ. Ради этого мы и работаем».

Напомним, Кавани первому в 2017-м году покорилась отметка в 50 забитых мячей.