Моуриньо: «ПСЖ и „Ман Сити“ могут делать всё, что захотят. У МЮ таких возможностей нет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо снова затронул тему финансовых возможностей «Манчестер Сити» и МЮ:

«Мы не являемся клубом, в котором нет ограничений, и где самое важное – это заполучить всё самое лучшее. Такие клубы, как „Манчестер Сити“ и ПСЖ, в отличие от МЮ, могут делать всё, что захотят. Там не действуют никакие ограничения, ты можешь купить, кого ты хочешь. Ни ограничений, ни финансового фэйр-плей, ничего.

При всём уважении к „Манчестер Сити“ и Гвардиоле, а также его штабу и футболистам, а они несомненно заслуживают огромного уважения, когда Пеп приехал, в его распоряжении был голкипер сборной Англии. Он ему не понравился. Затем клуб покупает вратаря „Барселоны“. Тот ему тоже не подошёл. Клуб покупает ещё одного, и, наконец, его всё устроило. У него есть Сабалета и Коларов, два очень хороших игрока, но им больше 30, Пеп хочет их заменить, но не двумя, а тремя футболистами. Одного берёт из „Тоттенхэма“, другого из „Монако“, третьего из „Реала“. Это как пример.

Можем ли мы купить шестерых или семерых игроков одновременно, можем ли потратить на это 600-700 млн фунтов? Нет. Не можем. Так что это непросто».