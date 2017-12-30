Аллан: «Цель „Наполи“ - Скудетто»

Полузащитник «Наполи» Аллан заявил, что клуб из Неаполя ставит перед собой цель выиграть чемпионат Италии в текущем сезоне:

«Конечно, наша цель - Скудетто, мы стремимся к максимальному результату.

В минувшем сезоне мы здорово провели вторую часть чемпионата, в этом - первую. Мы не должны останавливаться на достигнутом, нужно продолжать работать, чтобы сохранить лидерство».

Отметим, что «Наполи» оказался единственной командой в топ-5 чемпионатах, которая не проигрывала на выезде в 2017 году.