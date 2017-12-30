Генеральный директор «Кротоне» раскритиковал систему VAR

Генеральный директор «Кротоне» Рафаэль Вренна раскритиковал судейство во вчерашнем матче 19-го тура Серии А против «Наполи». На 65-й минуте в штрафной площади неаполитанцев мяч попал в руку Дриса Мертенса, однако арбитр матча Маурицио Мариани отказался от возможности использовать систему видеоповторов, чтобы оценить ситуацию.
«К сожалению, порой я просто не понимаю, как работает система VAR.
Не видеть такое явное нарушение правил - это не просто скандал. Благодаря системе видеповторов у арбитра есть возможность принимать решения вовремя. У судейской бригады было достаточно возможностей, чтобы увидеть очевидное нарушение правил.
Не хочу подливать масла в огонь, но после этого матча у меня остался горький привкус во рту. Игра должна была закончиться с совершенно иным результатом».
Для начала нужно назначить главным арбитра за монитором и в случае спорных эпизодов он должен остановить матч, собрать всех арбитров и принять коллегиальное решение. Ну а так ничего не меняется - судья на поле что хочет, то и делает.
Для начала нужно назначить главным арбитра за монитором и в случае спорных эпизодов он должен остановить матч, собрать всех арбитров и принять коллегиальное решение. Ну а так ничего не меняется - судья на поле что хочет, то и делает.
Тянут середняка,тянут)
Тянут середняка,тянут)