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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Агент Дибалы сообщил ПСЖ о возможности трансфера игрока. «Юве» просит за него 150 млн евро

сегодня, 00:04

Брат нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, который также является агентом футболиста, сообщил ПСЖ о том, что парижане могут приобрести аргентинца, утверждают в Италии.

Напомним, что Дибала в данный момент переживает не самый удачный момент в карьере - игрок перестал иметь гарантированное место в стартовом составе туринцев.

По слухам, «бьянконери» оценивают 24-летнего игрока в 150 млн евро. Отметим, что два года назад «Юве» заплатил за Дибалу «Палермо» в 5 раз меньше этой суммы.

Аргентинец также интересен «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:19
Ой, да кем ПСЖ только не интересуется! Практически каждым звездным футболистом) Однако, не всегда дело доходит до конкретного предложения.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:08
Ему надо попробовать себя в АПл.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 01:56
Вместо кого ? ПСЖ вообще е@@@@ дал
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 01:52
Пора ему валить оттуда хоть лч выйграет
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 01:05
псж нюхнет попца для начала у Маротты а там видно будет 150 или 250.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 01:05
ПСЖ сам может скоро лопнуть если постоянно тратить такие сумммы...
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 01:02
Дибала прочитал этот пост и срочно расчехлился с Вероной дублем!)
BagioR
BagioR
сегодня в 00:54
Утка
juvenale
juvenale
сегодня в 00:49
минимум 200 с мешка рвать...видимо его уход это вопрос времени
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 00:40
Ну если Дембеле 150 стоит то Дибала тем более.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил RedDevil88
сегодня в 00:39
RedDevil88:
так и будет!Мики уйдет,а Дибалу купим...может и вместе с Гриманном...
Аппетит у вас хороший!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:31
50
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 00:24
так и будет!Мики уйдет,а Дибалу купим...может и вместе с Гриманном...
Agamaga
Agamaga
сегодня в 00:16
Очень много за лавочника.
chichin13
chichin13
сегодня в 00:11
На не стоит и третьей части от этой суммы.
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