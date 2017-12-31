Агент Дибалы сообщил ПСЖ о возможности трансфера игрока. «Юве» просит за него 150 млн евро

Брат нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, который также является агентом футболиста, сообщил ПСЖ о том, что парижане могут приобрести аргентинца, утверждают в Италии.

Напомним, что Дибала в данный момент переживает не самый удачный момент в карьере - игрок перестал иметь гарантированное место в стартовом составе туринцев.

По слухам, «бьянконери» оценивают 24-летнего игрока в 150 млн евро. Отметим, что два года назад «Юве» заплатил за Дибалу «Палермо» в 5 раз меньше этой суммы.

Аргентинец также интересен «Манчестер Юнайтед».