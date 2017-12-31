Плеймейкер «Вест Хэма» может заменить в «Ливерпуле» Коутиньо

Трансферная сага с участием полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо набирает новые обороты. По информации британской прессы, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп уже нашел, кем заменить бразильца.

Главная цель «красных» в зимнее трансферное окно — 24-летний хавбек «Вест Хэма» Мануэль Лансини, на которого в свое время претендовали «Барселона» и «Тоттенхэм».

Ожидается, что «Ливерпуль» получит от каталонского клуба 115 млн фунтов за трансфер Коутиньо. Лансини же два года назад обошелся «молотобойцам» в 9,4 млн фунтов.