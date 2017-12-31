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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Икарди не продлевает контракт с «Интером», так как ждёт предложения «Реала»

сегодня, 00:37

Слухи об интересе «Реала» к нападающему «Интера» Мауро Икарди не утихают уже несколько месяцев. Судя по всему, в переходе в мадридский клуб заинтересован и сам игрок.

Сообщается, что аргентинец отказывается продлевать контракт с «нерадзурри», так как ждет активных действий со стороны «Реала».

Напомним, по текущему контракту с «Интером» отступные за Икарди составляют 110 млн евро - сумма, которую «Реал» легко сможет позволить себе потратить на форварда, особенно если «сливочные» решат расстаться в январе с Гаретом Бэйлом или Каримом Бензема.

Икарди – on! Режим истребителя защиты

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 06:15
А как же предыдущие новости «Икарди не жаждет трансфера в Реал» и «Икарди хотел бы играть всю жизнь в Интере»?
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 04:45
Жирная утятина)
рус фан
рус фан
сегодня в 04:39
Икарди подойдет возможно, Бенз сильно сдал в последнее время, ему нужен надежный сменщик.
juvenale
juvenale
сегодня в 01:01
захотелось хоть титулов выиграть за карьеру
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 00:50
Аха-ха), здравствуй зенака новый год.)
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