Икарди не продлевает контракт с «Интером», так как ждёт предложения «Реала»

Слухи об интересе «Реала» к нападающему «Интера» Мауро Икарди не утихают уже несколько месяцев. Судя по всему, в переходе в мадридский клуб заинтересован и сам игрок.

Сообщается, что аргентинец отказывается продлевать контракт с «нерадзурри», так как ждет активных действий со стороны «Реала».

Напомним, по текущему контракту с «Интером» отступные за Икарди составляют 110 млн евро - сумма, которую «Реал» легко сможет позволить себе потратить на форварда, особенно если «сливочные» решат расстаться в январе с Гаретом Бэйлом или Каримом Бензема.

Икарди – on! Режим истребителя защиты