«Лас-Пальмас» и «Валенсия» обменялись голами

«Лас-Пальмас» и «Валенсия» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
Лас Пальмас, стадион «де Гран Канария».
«Лас-Пальмас» - «Валенсия» - 1:1 (1:0)
Голы: Кальери 36 — Родриго 85.
«Лас-Пальмас»: Чичисола, Симон, Бигас, Гальвес, Борха Эррера (Химо Наварро 73), Серхи Сампер (Толедо 88), Аквилани (Кастельяно 63), Виера, Момо, Домингес, Кальери.
Главный тренер: Пако Хемес
«Валенсия»: Доменек, Тони Лато, Рубен Везу, Монтойя, Гарай, Перейра (Родриго 59), Кондогбиа (Парехо 46), Максимович, Начо Хиль, Дзадза, Санти Мина (Гонсалу Гедеш, 66).
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Гальвес 62, Дзадза 76, Химо Наварро 78.
Судья: Мальенко.
В параллельном матче «Севилья» обыграла «Кадис».