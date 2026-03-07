На Неймара подала в суд повар, работавшая в его доме

1772873861

сегодня, 11:57

Повар подала иск против нападающего «Сантоса» .

Женщина заявила суду, что получила проблемы с позвоночником и воспаление в бедре из-за тяжелой работы на территории особняка футболиста. Согласно иску, который рассматривается в региональном трудовом суде Рио-де-Жанейро, женщина работала до 16 часов в день и переносила тяжелые грузы, что в итоге нанесло вред ее здоровью.

Работница отметила, что ежедневно готовила еду для более чем 150 человек в особняке игрока в Мангаратибе (Рио-де-Жанейро).

По словам повара, физические нагрузки, связанные с переноской мяса и тяжелой посуды привели к проблемам со спиной и воспалению тазобедренного сустава. Она утверждает, что прошла медицинские консультации и обследования для диагностики травм и требует от Неймара выплаты компенсации.

Хотя ее официальная зарплата составляла около 4 тысяч реалов, она утверждает, что в среднем получала 7500 реалов в месяц с учетом сверхурочных и бонусов. Согласно иску, несмотря на то, что она была нанята для работы только в будние дни, она также выполняла свои обязанности по выходным, особенно по воскресеньям.