«Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения своего полузащитника Квинси Промеса. Голландцу сегодня исполняется 26 лет.
«С днем рождения, Антоха!» — гласит сообщение пресс-службы «красно-белых».
Промес выступает за «Спартак» с 2014 года.
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур
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«Спартак» поздравил с днем рождения своего полузащитника Квинси Промеса. Голландцу сегодня исполняется 26 лет.
«С днем рождения, Антоха!» — гласит сообщение пресс-службы «красно-белых».
Промес выступает за «Спартак» с 2014 года.
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