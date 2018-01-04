«Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая российская команда наиболее ярко проведет зимнюю трансферную кампанию?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Португалия. Примейра
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 1.32 5.85 10
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.5 3 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12 6.1 1.22
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.65 3.5 6
  • Главные новости
  • Все новости
18:25
Клуб Лиги 1 согласовал контракт с М'Вила3
17:37
Будогосский: «44 арбитра не выполнили нормативы по экзаменам по физической подготовке»19
17:27
Мутко указом Медведева отстранён от руководства оргкомитетом чемпионата мира30
16:26
«Зенит» может отдать своего игрока и доплатить 10 млн евро в обмен на Смолова47
14:46
Оланаре хочет получать больше игровой практики в ЦСКА38
19:43
Сборная Азербайджана предлагала Просинечки в 6 раз больше денег, чем Босния и Герцеговина1
19:30
Ройс тренируется в общей группе «Боруссии»1
19:19
Моуриньо: «У меня нет никакого желания покидать „Манчестер Юнайтед“»1
18:44
Спаллетти: «Мхитарян, Пасторе, Верди стоят по 30 млн евро, а у „Интера“ их нет»4
18:34
Хамит Алтынтоп разорвал контракт с «Дармштадтом» из-за семейных обстоятельств1
18:13
Куртуа: «За деньги от продажи Азара можно купить пятерых игроков, но заменить его нельзя»4
18:02
Д. Комбаров опередил Кокорина в борьбе за звание самого красивого игрока сборной России 33
17:51
Алдонин: «В идеале Смолову пора в Европу, но и „Зенит“ может стать для него новым вызовом»3
17:20
Моуриньо: «Я перестал вести себя как клоун на бровке, но не утратил страсть к игре»8
17:07
«Торино» объявил о назначении Маццари на пост главного тренера1
16:57
Вьетто стал игроком «Валенсии»1
16:55
Просинечки возглавил сборную Боснии и Герцеговины0
16:43
Маццарри согласился возглавить «Торино»0
16:38
Маркос Льоренте подумывает об уходе из «Реала»2
16:35
Главный тренер «Кротоне» желает возглавить «Интер»6
16:23
Цены на билеты на домашние матчи «Ливерпуля» в сезоне 2018/19 будут заморожены2
16:12
РФС ожидает победы от сборной России на ЧМ-2021 по пляжному футболу5
16:06
Эллардайс: «Я ожидаю, что некоторые большие клубы сделают официальные запросы по Баркли»0
15:54
«Беневенто» подтвердил интерес «Наполи» к Чичиретти0
15:46
Мариано Диас: «„Реал“ - фаворит в дуэли с ПСЖ»5

«Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

сегодня, 08:23

«Спартак» поздравил с днем рождения своего полузащитника Квинси Промеса. Голландцу сегодня исполняется 26 лет.

«С днем рождения, Антоха!» — гласит сообщение пресс-службы «красно-белых».

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года.

Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия читателей!

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мутко указом Медведева отстранён от руководства оргкомитетом чемпионата мира
Сегодня, 17:27 30
Чемпионат мира 2021 по пляжному футболу может пройти в Москве
Сегодня, 12:13 10
«Зенит» презентовал Ломбертсу матрешку с изображением игрока
Вчера, 23:51 16
Глушаков: «Сервант с трофеями за год пополнился»
Вчера, 20:56 27
Большие задачи «Зенита» на 2018 год
02 январяВадим Багров в блоге Магический шар20
Кокорин под американский рэп станцевал в маске панды
02 января 23
Обсудить
Все комментарии
Крейсер
Крейсер
сегодня в 16:00
Лучший легионер Спартака за всю историю.
Лучший игрок РФПЛ на данный момент.

С Днём Рождения, Квинси!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:30
Нифига он старый то какой! Уже 26 лет....Да, как бы он не начал думать, что пересидел в РПЛ) Он ведь парень очень амбициозный, ага. Вообщем, с Днем Рожденья его и всех ему благ! Но не со Спартаком:)
DVOK68
DVOK68 ответил Alex-96
сегодня в 14:44
Alex-96:
Подарили канистру паленого бенза с лукойла, банку свиной тушенки и связку бананов.
Ум ваш так и прёт из каждой вашей строчки
DVOK68
DVOK68 ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 14:42
Lucho Gonzalez:
По такому случаю за Квинзи тоже бромонтанчика хлебну!
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 14:41
    Антоху с днём рождения,всех благ ему,больше голов,и без травм!
    Лёха Шахтинский
    Лёха Шахтинский
    сегодня в 14:30
    Квинси с Днем Рождения!!! Здоровья, Удачи, Красивой Игры и Голов! Очень жаль конечно, что Голландии не будет на нашем домашнем Чемпионате Мира летом 2018 в России. Но он еще очень молод - наверстает. С Днюхой - Антоха!!!)
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 14:02
    с ДР Свинси ПроМЯС
    старина
    старина
    сегодня в 13:12
    Есть повод)С Днюхой и побольше голов в ворота конюшни и их лазурных подружек
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 12:38
    Миронов поздравил? :)
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 11:31
    С ДР!
    Зовите нас ЧЕМПИОН
    Зовите нас ЧЕМПИОН
    сегодня в 10:59
    С Днём рождения, Кви́нси Анто́н Проме́с - лучший игрок РФПЛ. Дальнейших успехов и побед в футбольной карьере.
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 10:39
    С днем рождения, лучший футболист РФПЛ!
    denmig
    denmig
    сегодня в 10:33
    С днем рождения , Антоха!!!
    Goal2
    Goal2
    сегодня в 10:32
    а где народ весь? хахаха. соккер решил садомазо заняться и пойти путём гинера?
    time out
    time out ответил Alex-96
    сегодня в 10:13
    Alex-96:
    Подарили канистру паленого бенза с лукойла, банку свиной тушенки и связку бананов.
    В депо, где стоят паровозы, забредают и козлы, видно территория плохо охраняется.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 09:49
    По такому случаю за Квинзи тоже бромонтанчика хлебну!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 09:41
    Присоединяюсь к Поздравления!!!
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 09:39
    ...26 лет , Спартак , лучший игрок и сколько всего впереди ! ...с Днюхой - Антоха !
    Ко Чегара
    Ко Чегара
    сегодня в 09:14
    Вся кб страна поздравляет!
    Намбер ван!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:10
    По фотографии видно - хороший человек....
    Да и 26 - не возраст для вратаря...
    Alex-96
    Alex-96
    сегодня в 09:05
    Подарили канистру паленого бенза с лукойла, банку свиной тушенки и связку бананов.
    makkie
    makkie
    сегодня в 09:04
    Поздравляем Братуху!
    Статистика просто огонь, однозначно топ для нашего чемпионата.
    Спартак на все 100% угадал с трансфером.
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 08:31
    Лучший лег России, хоть и не стоил целое состояние, как зенитовские симулянты, купленные на черствые рубли стариков.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100