«Рубин» на сборе в Абу-Даби сыграет с китайским клубом «Шанхай СИПГ»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая российская команда наиболее ярко проведет зимнюю трансферную кампанию?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Греция. Суперлига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 4:1 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 7’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
  • Главные новости
  • Все новости
19:50
Дубль Агуэро помог «Ман Сити» разгромить «Бернли»24
18:59
«Милан» добился минимальной победы над «Кротоне»22
17:01
ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов РФПЛ89
16:50
Диего Коста помог «Атлетико» победить, но заработал удаление26
14:55
Эмери: «Работаю так, будто мне предстоит провести в ПСЖ всю жизнь»21
20:07
«Валенсия» одержала волевую победу над «Жироной»0
19:48
Бонуччи: «Надеюсь, победа над „Кротоне“ придаст нам дополнительной уверенности»2
19:33
Бердыев: «Смотрим на оставшиеся матчи в РФПЛ с оптимизмом»4
19:10
FA проведет расследование инцидента с Фирмино и Холгейтом3
19:06
«Балтика» арендовала у «Гремио» бразильского полузащитника1
18:54
«Наполи» обыграл «Верону»4
18:53
«Лацио» разгромил СПАЛ, Иммобиле оформил покер14
18:40
«Аякс» потерял Долберга на два месяца0
18:33
Эррера считает, что Лингард может играть еще лучше0
18:32
Маслов вошел в тренерский штаб Карпина в «Ростове»1
18:23
Баркли: «Хочу выиграть с „Челси“ как можно больше трофеев»1
18:22
«Спортинг» подписал Вендела, которым интересовался ЦСКА4
18:09
Луганская «Заря» должна усилиться бывшим нападающим «Манчестер Сити»4
17:56
Ван дер Вил вернется во французскую Лигу 10
17:53
Симеоне: «„Хетафе“ хорош в обороне, нам пришлось потрудиться»0
17:50
Игли Таре: «Нам нужно немного терпения в ситуации с де Вреем»0
17:48
В Китае сообщили, что «Гуанчжоу Эвергранд» заплатит за Обамеянга 72 млн евро2
17:35
«Челси» готов отдать Давида Луиса в аренду, два клуба АПЛ проявили интерес2
17:27
«Брюгге» показал видео тренировок Габулова4
17:23
Агент Вериссимо: «Переговоры со „Спартаком“ продвинулись, но не завершены»7

«Рубин» на сборе в Абу-Даби сыграет с китайским клубом «Шанхай СИПГ»

сегодня, 15:05

Вчера футболисты «Рубина» вышли из отпуска и прошли плановый медосмотр, а уже сегодня вылетели из Казани в Объединенные Арабские Эмираты на первый зимний сбор.

«Рубиновые» отправилась на сбор в следующем составе: Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин, Олег Кузьмин, Фёдор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберёзкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Мийо Цакташ, Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Никита Михайлов, Григорий Зиганшин, Илья Гилязутдинов, Михаил Яковлев, Никита Голдобин.

Сослан Джанаев, Сесар Навас, Гёкдениз Карадениз, Сердар Азмун и Илья Шабанов присоединятся к команде в Абу-Даби.

15 января казанцы проведут первый контрольный поединок с клубом китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ». Сбор завершится 19 января.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Шахтер» примет участие в турнире Dubai International Cup 2018
02 января 10
«Бавария» отправляется в Катар, где проведёт зимний тренировочный сбор
02 января 1
Тульский «Арсенал» сыграет с клубом Аршавина на зимних сборах
30 декабря 2017 5
Стали известны соперники «Ахмата» в зимнее межсезонье
28 декабря 2017 2
На сборах в Испании «Спартак» проведет три контрольных встречи
24 декабря 2017 72
«Ростов» определился с местом проведения зимних сборов
23 декабря 2017 21
Обсудить
Все комментарии
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил oFANATo
сегодня в 18:12
oFANATo:
Это не главный вопрос? Главный, где будет потом скрываться казанский!
Там же,где скрываются кони.В срочных командировках в тайге,где нет интернета)))
oFANATo
oFANATo ответил Saang
сегодня в 17:02
Saang:
И с каким же счетом влетит Рубин?
Это не главный вопрос? Главный, где будет потом скрываться казанский!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:32
Равные составы. 5 легионеров у Рубина и 5 у Шанхай Санктипурга). Хороший спарринг, один зад Халка чего стоит). Сколько незнакомых россиян.. Хорошо подготовиться коллективу.
Saang
Saang
сегодня в 15:06
И с каким же счетом влетит Рубин?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100