«Рубин» на сборе в Абу-Даби сыграет с китайским клубом «Шанхай СИПГ»

Вчера футболисты «Рубина» вышли из отпуска и прошли плановый медосмотр, а уже сегодня вылетели из Казани в Объединенные Арабские Эмираты на первый зимний сбор.

«Рубиновые» отправилась на сбор в следующем составе: Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин, Олег Кузьмин, Фёдор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберёзкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Мийо Цакташ, Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Никита Михайлов, Григорий Зиганшин, Илья Гилязутдинов, Михаил Яковлев, Никита Голдобин.

Сослан Джанаев, Сесар Навас, Гёкдениз Карадениз, Сердар Азмун и Илья Шабанов присоединятся к команде в Абу-Даби.

15 января казанцы проведут первый контрольный поединок с клубом китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ». Сбор завершится 19 января.