«Валенсия» одержала волевую победу над «Жироной»

«Валенсия» обыграла «Жирону» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» - «Жирона» 2:1 (1:1)
Голы: Рамальо 27 (автогол), Парехо 48 (пенальти) - Мансанера 8.
«Валенсия»: Нето, Видаль (Везу 67), Гайя, Гарай, Паулиста, Кондогбиа, Парехо, Перейра (Максимович 82), Гедеш, Мина (Вьетто 74), Родриго.
Главный тренер: Марселино.
«Жирона»: Буну, Маффео (Адай 66), Мохика (Морено 74), Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Гранель (Гарсия 46), Мансанера, Понс, Тимор, Стуани.
Главный тренер: Пабло Мачин.
Предупреждения: Мохика 16, Перейра 24, Гарай 35, Эспиноса 55, Стуани 76, Кондогбиа 76, Тимор 85, Максимович 86, Паулиста 86.
Судья: Давид Фернандес Борбалан.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее мадридский «Атлетико» обыграл «Хетафе».