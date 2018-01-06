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«Валенсия» одержала волевую победу над «Жироной»

вчера, 20:07
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Валенсия» обыграла «Жирону» в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» - «Жирона» 2:1 (1:1)
Голы: Рамальо 27 (автогол), Парехо 48 (пенальти) - Мансанера 8.

«Валенсия»: Нето, Видаль (Везу 67), Гайя, Гарай, Паулиста, Кондогбиа, Парехо, Перейра (Максимович 82), Гедеш, Мина (Вьетто 74), Родриго.
Главный тренер: Марселино.

«Жирона»: Буну, Маффео (Адай 66), Мохика (Морено 74), Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Гранель (Гарсия 46), Мансанера, Понс, Тимор, Стуани.
Главный тренер: Пабло Мачин.

Предупреждения: Мохика 16, Перейра 24, Гарай 35, Эспиноса 55, Стуани 76, Кондогбиа 76, Тимор 85, Максимович 86, Паулиста 86.

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Ранее мадридский «Атлетико» обыграл «Хетафе».

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 23:15
Похоже кризис конца 2017 года позади.
Foxes
Foxes
вчера в 20:15
Замечательно летучие мыши.
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