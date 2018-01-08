Лэмпард о трансфере Баркли: «15 млн фунтов за парня такого таланта, что тут думать?!»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание «синими» полузащитника Росса Баркли, перешедшего в команду из «Эвертона»:

«Думаю, что трансфер Баркли - это хорошее приобретение. 15 млн фунтов за парня такого таланта, что тут думать?! Ему лишь 24 года, но теперь все зависит от Росса, он должен доказывать свой талант. Думаю, он сможет сделать это в „Челси“.

Если он будет играть регулярно, то сможет стать ключевым игроком и для сборной Англии. У него есть умение создать момент из ничего, поэтому регулярная игровая практика должна помочь ему продемонстрировать то, на что он способен».

Росс, который дорос