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Лэмпард о трансфере Баркли: «15 млн фунтов за парня такого таланта, что тут думать?!»

сегодня, 11:18

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание «синими» полузащитника Росса Баркли, перешедшего в команду из «Эвертона»:

«Думаю, что трансфер Баркли - это хорошее приобретение. 15 млн фунтов за парня такого таланта, что тут думать?! Ему лишь 24 года, но теперь все зависит от Росса, он должен доказывать свой талант. Думаю, он сможет сделать это в „Челси“.

Если он будет играть регулярно, то сможет стать ключевым игроком и для сборной Англии. У него есть умение создать момент из ничего, поэтому регулярная игровая практика должна помочь ему продемонстрировать то, на что он способен».

Росс, который дорос

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:33
да переоценен он... не в форме... но все же относительно не дорого, чтобы попробывать.
dimagas1
dimagas1 ответил Квадратный Мяч
сегодня в 12:46
Квадратный Мяч:
На этот раз хорошо подсуетились. Учитывая неясные перспективы по Азару,Педро,Вильяну и Фабрегасу, нужное приобретение.
Омоложение будет в следующее окно.Но не сразу всех ,скорее всего.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 12:20
На этот раз хорошо подсуетились. Учитывая неясные перспективы по Азару,Педро,Вильяну и Фабрегасу, нужное приобретение.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:10
Duda Gigolaev Osetin:
Странно, при нынешних то ценах... Парень на слуху давно уже.
у него контракт заканчивался через 6 месяцев
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:01
Странно, при нынешних то ценах... Парень на слуху давно уже.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:31
Действительно дешево.
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