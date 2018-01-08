Экс-хавбек «Спартака» проходит просмотр в «Ингольштадте»

Бывший полузащитник «Спартака» Патрик Эберт находится в расположении «Ингольштадта». Немецкий журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что футболист, скорее всего, присоединится к клубу второй Бундеслиги.

Эберт покинул «красно-белых» в 2015 году и присоединился к «Райо Вальекано». Вскоре игрока подкосила травма ахиллова сухожилия, вынудившая его остаться без футбола до конца сезона. В 2017 году срок действия контракта Патрика истек, а испанский клуб решил не продлевать сотрудничество.