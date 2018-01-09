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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Берлускони: «У меня начинаются боли в животе, когда я вижу, по какой схеме играет „Милан“»

сегодня, 15:50

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что до сих пор испытывает теплые чувства к «россонери».

«Продажа „Милана“ была неизбежным обстоятельством, учитывая, что мы живем в эпоху нефтедолларов.

„Милан“ навсегда останется в моем сердце. У меня даже начинаются боли в животе, когда я вижу, по какой схеме они играют». 

Ранее Сильвио Берлускони исключил свое возвращение в «Милан».

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Все комментарии
juchok
juchok ответил Klose_Miro
сегодня в 18:57
Klose_Miro:
Тогда было не до смеху, но ты про те времена забывай. Сейчас суровая китайская реальность Теперь Имобилле вам будет пачками ложить.
Шева и Иммобиле-это небо и земля! неуместное сравнение
Klose_Miro
Klose_Miro ответил juchok
сегодня в 18:35
juchok:
когда Шева Лацио пачками клал ты тоже смеялся?
Тогда было не до смеху, но ты про те времена забывай. Сейчас суровая китайская реальность
Теперь Имобилле вам будет пачками ложить.
Зява Зява
Зява Зява
сегодня в 17:05
Паредес: У меня начинаются боли сзади когда прихожу на тренировку
juchok
juchok ответил Klose_Miro
сегодня в 16:57
Klose_Miro:
Никакой опечатки нет, Китайский клуб вызывает только смех. Играет Милан, - а смешно всем нам.
когда Шева Лацио пачками клал ты тоже смеялся?
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 16:41
И не только у тебя...
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 16:07
Никакой опечатки нет, Китайский клуб вызывает только смех.
Играет Милан, - а смешно всем нам.
КЭТиК
КЭТиК ответил bexxx
сегодня в 16:05
bexxx:
При каком смехе?
Акулич кнопки перепутал перепечатывая новости.
bexxx
bexxx
сегодня в 15:59
При каком смехе?
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