Берлускони: «У меня начинаются боли в животе, когда я вижу, по какой схеме играет „Милан“»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что до сих пор испытывает теплые чувства к «россонери».



«Продажа „Милана“ была неизбежным обстоятельством, учитывая, что мы живем в эпоху нефтедолларов.



„Милан“ навсегда останется в моем сердце. У меня даже начинаются боли в животе, когда я вижу, по какой схеме они играют».



Ранее Сильвио Берлускони исключил свое возвращение в «Милан».