Берлускони: «У меня начинаются боли в животе, когда я вижу, по какой схеме играет „Милан“»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что до сих пор испытывает теплые чувства к «россонери».
«Продажа „Милана“ была неизбежным обстоятельством, учитывая, что мы живем в эпоху нефтедолларов.
„Милан“ навсегда останется в моем сердце. У меня даже начинаются боли в животе, когда я вижу, по какой схеме они играют».
Ранее Сильвио Берлускони исключил свое возвращение в «Милан».
Теперь Имобилле вам будет пачками ложить.
Теперь Имобилле вам будет пачками ложить.
Играет Милан, - а смешно всем нам.
Играет Милан, - а смешно всем нам.