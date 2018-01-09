Коутиньо провел свой первый день в качестве игрока «Барселоны»

Пресс-служба «Барселоны» в своем Твиттере опубликовала фотографии первого тренировочного дня полузащитника Филиппе Коутиньо. На фотографиях видно, как новичок знакомится со своими товарищами по команде.
|Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала
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|22:45
|сегодня
|Манчестер Сити
|-:-
|Бристоль Сити
|1.1
|9.75
|20.5
|Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала
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|X
|2
|21:30
|сегодня
|Атлетико М
|-:-
|Лейда
|-
|-
|-
|23:30
|сегодня
|Валенсия
|-:-
|Лас-Пальмас
|1.28
|5.5
|9.5
|Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/4 финала
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Ницца
|-:-
|Монако
|3.6
|3.55
|2
Пресс-служба «Барселоны» в своем Твиттере опубликовала фотографии первого тренировочного дня полузащитника Филиппе Коутиньо. На фотографиях видно, как новичок знакомится со своими товарищами по команде.