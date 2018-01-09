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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Коутиньо провел свой первый день в качестве игрока «Барселоны»

сегодня, 16:39

Пресс-служба «Барселоны» в своем Твиттере опубликовала фотографии первого тренировочного дня полузащитника Филиппе Коутиньо. На фотографиях видно, как новичок знакомится со своими товарищами по команде.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:22
всё будет хорошо!
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 19:18
На фото в правом нижнем углу видно, как Вальверда зовёт каутинию в постель. Аха-ха)
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:35
Счастливый теперь
Gigante Buono
Gigante Buono
сегодня в 18:26
Суарес, похоже, даже спит с калебасом в руках.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 18:12
Желаю успешной карьеры в Барселоне!
Vladimir808
Vladimir808 ответил Chatlan
сегодня в 18:11
Chatlan:
Сколько раз сказал, что Месси - лучший игрок в истории?
Что за бред?(
Vladimir808
Vladimir808 ответил ДАША Д
сегодня в 18:10
ДАША Д:
Так он вроде травмирован, или симулянт?
Травмирован.
Carradona
Carradona
сегодня в 17:55
О втором дне тоже не забудьте написать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:07
Так он вроде травмирован, или симулянт?
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 17:02
Довольный наверное
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Chatlan
сегодня в 16:56
Chatlan:
Сколько раз сказал, что Месси - лучший игрок в истории?
Столько сколько я скажу что Юра с тортиком гей..гей гей гей..Аха-ха)
Особенный 2
Особенный 2
сегодня в 16:48
питарская сходка на фото
Chatlan
Chatlan
сегодня в 16:42
Сколько раз сказал, что Месси - лучший игрок в истории?
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