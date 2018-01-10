«Луч-Энергия» отправился на зимний сбор в Турцию

ФК «Луч-Энергия» приступил к подготовке ко второй части сезона.

Футболисты дальневосточников вышли из отпуска и отправились на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 28 января.

Во время сбора команда проведет 4 контрольных матча. Соперниками «Луча» станут следующие клубы: албанская «Тирана» (16 января), румынский «Виторул» (18 января), казахстанский «Тобол» (22 января) и македонский «Силекс» (26 января).

Напомним, что недавно новым главным тренером «Луча» стал Александр Григорян.