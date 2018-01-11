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ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Лиги

сегодня, 00:58
АмьенЛоготип футбольный клуб Амьен0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В поединке 1/4 финала Кубка Лиги ПСЖ обыграл «Амьен».

Амьен, стадион «Стад де ла Ликорне» 

«Амьен» – ПСЖ – 0:2 (0:0)
Голы: Неймар 53 (пен), Рабьо 78.

«Амьен»: Гюртнер, Аденон, Авелар (Йелш 12), Эль Хаджам, Гуано, Монкондьют, Фофана, Какута, Манзала (Гопе-Фенепей 76), Гакпе, Конате (Буэ 37).
Главный тренер: Кристоф Пелиссье.

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Бершиче, Менье, Силва, Верратти (Нкунку 80), Рабьо, Дракслер (Ло Чельсо 68), Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Дракслер 47, Нкунку 81, Аденон 82.
Удаление: Гюртнер 34.

Судья: Николя Ренвиль.

Вчера на данной стадии турнира «Монако» одолел «Ниццу».

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