ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Лиги

В поединке 1/4 финала Кубка Лиги ПСЖ обыграл «Амьен».
Амьен, стадион «Стад де ла Ликорне»
«Амьен» – ПСЖ – 0:2 (0:0)
Голы: Неймар 53 (пен), Рабьо 78.
«Амьен»: Гюртнер, Аденон, Авелар (Йелш 12), Эль Хаджам, Гуано, Монкондьют, Фофана, Какута, Манзала (Гопе-Фенепей 76), Гакпе, Конате (Буэ 37).
Главный тренер: Кристоф Пелиссье.
ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Бершиче, Менье, Силва, Верратти (Нкунку 80), Рабьо, Дракслер (Ло Чельсо 68), Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
Главный тренер: Унаи Эмери.
Предупреждения: Дракслер 47, Нкунку 81, Аденон 82.
Удаление: Гюртнер 34.
Судья: Николя Ренвиль.
Вчера на данной стадии турнира «Монако» одолел «Ниццу».