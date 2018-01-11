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«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» Мхитаряна за Санчеса

сегодня, 15:43

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, которого хочет видеть в своей команде главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, может продолжить карьеру в другом манкунианском клубе - «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «красные дьяволы» включились в гонку за чилийца, который грядущим летом должен стать свободным агентом, и предложили «канонирам» за игрока полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Арсенал», по слухам, заинтересован в услугах армянского хавбека, однако стороны пока далеки от заключения соглашения.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 19:26
Все четыре стороны не прогадают.
Crooclin
Crooclin
сегодня в 18:34
Меняют шило на мыло)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:34
Отличный вариант для Венгера
Брулин
Брулин
сегодня в 18:31
для Мхитаряна в арсенал будет самое то
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
сегодня в 18:21
Венгер : плюс ещё четыре лаваша и по рукам ... :)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 18:17
ARMENIAN
=========================
По мне его самые лучшие матчи были в бундеслиги,в апл у него не все получается,но это не отменяет того факта что это хороший игрок...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 18:10
но это не равноценно
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★
сегодня в 18:03
Наставник "РБ Лейпцига" Ральф Хазенхюттль исключил переход полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.
Как известно, два клуба еще в августе договорились, что по окончании сезона Кейта отправится к "красным", однако после отъезда с "Энфилда" Филиппе Коутиньо появились подозрения, что "Ливерпуль" может ускорить трансфер Наби.

Сегодня утром немецкое издание Bild и вовсе сообщило, что доплата в размере 13 миллионов фунтов заставит клуб Бундеслиги досрочно отпустить Кейта. Liverpool Echo также утверждает, что мерсисайдский клуб готовится начать переговоры о переходе Наби уже в январе.

Однако Хазенхюттль поспешил заверить, что его клуб не намерен отпускать 22-летнего гвинейца посреди сезона. Кейта присоединится к "Ливерпулю" только 1 июля в соответствии с изначальной договоренностью.

"Текущая ситуация остается неизменной. У нас нет причин продавать Кейта в какой-либо момент до окончания сезона. Вот и все".

"В этот уикенд он сыграет против "Шальке-04", и я надеюсь, он сделает это хорошо. Это единственное, что меня заботит", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.

Добавим, что Кейта блестяще отыграл прошлый сезон, забив восемь голов в 31 матче. Однако в этой кампании Наби далек от той формы, к не самой убедительной игре добавив уже три удаления.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 18:02
Обмен не равноценный - арсенал должен доплатить лямов 15-20
sir_Alex
sir_Alex ответил ManUnited87
сегодня в 17:59
ManUnited87:
Есть ли в мире вообще игроки за кого мы не боремся или не покупаем..
Есть. Дзюба.
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил Don trambon
сегодня в 17:56
Don trambon:
Эти поберушки бегают за всем что плохо лежит.
А как же Хендерсон,Кэрролл, Старридж и много всякого хлама мeрсиcайдского??? За Кейта такая сумма заплачена а проявит он себя в апл или нет это ещё посмотрим (или очередной Хендерсон будет)
lobsterdam
lobsterdam ответил Artuom
сегодня в 17:55
Artuom:
Он хочет не просто выиграть, а ещё и быть тем кто добыл победу в турнире. А в МС фактически уже другие игроки добыли победу, Санчес придёт на всё готовое. Он поэтому и из Барсы ушёл - ему важно чувствовать свою значимость. Есть игроки которым нравится на скамейке сидеть, выходить иногда и грести трофеи добытые одноклубниками, а есть те кому это неприятно, кто хочет своей игрой добывать трофеи.
не "выиграть", а случайно оказаться в клубе случайно, т.е. по ошибке, выигравшем АПЛ!
lobsterdam
lobsterdam ответил Don trambon
сегодня в 17:53
Don trambon:
Эти поберушки бегают за всем что плохо лежит.
побИрушки - это в смысле, конечно, сити?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:52
Ну и лохматого впридачу я бы отдал бесплатно в качестве знака доброй воли!
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 17:38
Моуринье совсем плохой стал - готов пойти на что угодно, лишь бы подгадить настоящему тренеру Хосепу Гвардиоле!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 17:10
Просто Сити никто не хочет усиливать
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:07
Эти поберушки бегают за всем что плохо лежит.
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 17:07
Маразм крепчал🤦🏻‍♂️
ManUnited87
ManUnited87
сегодня в 16:57
Есть ли в мире вообще игроки за кого мы не боремся или не покупаем..
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 16:56
Это будет развод года, то угульбеки, то шашлычники, классно ))
loko7
loko7
сегодня в 16:55
Это уже похоже на развод команды Венгера.
ARMENIAN
ARMENIAN ответил MIKITA463295
сегодня в 16:51
MIKITA463295:
Мхитарян потерялся как перешел в апл,где то читал что боруссия хочет его вернуть. Может если это так ему лучще вернутся?
я бы не сказал что он потерялся, были и блестящие периоды, где-то стабильности не хватило...
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 16:47
Мхитарян потерялся как перешел в апл,где то читал что боруссия хочет его вернуть. Может если это так ему лучще вернутся?
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan ответил ДСА
сегодня в 16:39
ДСА:
Для запаса и второстепенных матчей Мхитарян подойдет.
Речь идет не о Смолове!
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 16:37
МЮ не намного лучше Арсенала! Для канониров это неплохой вариант, потому что есть риск потерять Санчеса бесплатно, а Мхитарян не такой уж и плохой игрок для Арсенала
drug01
drug01
сегодня в 16:35
Пожалуй это просто болтавня?
cska plus
cska plus
сегодня в 16:34
Генриху надо уходить, с другой стороны, летом возможно самого Моура не будет в МЮ.
Zimka
Zimka ответил Artuom
сегодня в 16:32
Artuom:
Он хочет не просто выиграть, а ещё и быть тем кто добыл победу в турнире. А в МС фактически уже другие игроки добыли победу, Санчес придёт на всё готовое. Он поэтому и из Барсы ушёл - ему важно чувствовать свою значимость. Есть игроки которым нравится на скамейке сидеть, выходить иногда и грести трофеи добытые одноклубниками, а есть те кому это неприятно, кто хочет своей игрой добывать трофеи.
С Иброй особо он в МЮ не забалует, да там ещё и Погба с Лукаку которые маловероятно захотят считать его лидером.
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL ответил Zayac_65
сегодня в 16:32
Zayac_65:
Если это правда, то обмен не равноценный
в какую сторону? если в пользу Санчеса. то нужно иметь ввиду то что у Санчеса через полгода истекает контракт который он не собирается продлевать. Так что вполне равноценный обмен
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 16:21
Если это правда, то обмен не равноценный
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