«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» Мхитаряна за Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, которого хочет видеть в своей команде главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, может продолжить карьеру в другом манкунианском клубе - «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что «красные дьяволы» включились в гонку за чилийца, который грядущим летом должен стать свободным агентом, и предложили «канонирам» за игрока полузащитника Генриха Мхитаряна.
«Арсенал», по слухам, заинтересован в услугах армянского хавбека, однако стороны пока далеки от заключения соглашения.
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По мне его самые лучшие матчи были в бундеслиги,в апл у него не все получается,но это не отменяет того факта что это хороший игрок...
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По мне его самые лучшие матчи были в бундеслиги,в апл у него не все получается,но это не отменяет того факта что это хороший игрок...
Как известно, два клуба еще в августе договорились, что по окончании сезона Кейта отправится к "красным", однако после отъезда с "Энфилда" Филиппе Коутиньо появились подозрения, что "Ливерпуль" может ускорить трансфер Наби.
Сегодня утром немецкое издание Bild и вовсе сообщило, что доплата в размере 13 миллионов фунтов заставит клуб Бундеслиги досрочно отпустить Кейта. Liverpool Echo также утверждает, что мерсисайдский клуб готовится начать переговоры о переходе Наби уже в январе.
Однако Хазенхюттль поспешил заверить, что его клуб не намерен отпускать 22-летнего гвинейца посреди сезона. Кейта присоединится к "Ливерпулю" только 1 июля в соответствии с изначальной договоренностью.
"Текущая ситуация остается неизменной. У нас нет причин продавать Кейта в какой-либо момент до окончания сезона. Вот и все".
"В этот уикенд он сыграет против "Шальке-04", и я надеюсь, он сделает это хорошо. Это единственное, что меня заботит", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.
Добавим, что Кейта блестяще отыграл прошлый сезон, забив восемь голов в 31 матче. Однако в этой кампании Наби далек от той формы, к не самой убедительной игре добавив уже три удаления.
Как известно, два клуба еще в августе договорились, что по окончании сезона Кейта отправится к "красным", однако после отъезда с "Энфилда" Филиппе Коутиньо появились подозрения, что "Ливерпуль" может ускорить трансфер Наби.
Сегодня утром немецкое издание Bild и вовсе сообщило, что доплата в размере 13 миллионов фунтов заставит клуб Бундеслиги досрочно отпустить Кейта. Liverpool Echo также утверждает, что мерсисайдский клуб готовится начать переговоры о переходе Наби уже в январе.
Однако Хазенхюттль поспешил заверить, что его клуб не намерен отпускать 22-летнего гвинейца посреди сезона. Кейта присоединится к "Ливерпулю" только 1 июля в соответствии с изначальной договоренностью.
"Текущая ситуация остается неизменной. У нас нет причин продавать Кейта в какой-либо момент до окончания сезона. Вот и все".
"В этот уикенд он сыграет против "Шальке-04", и я надеюсь, он сделает это хорошо. Это единственное, что меня заботит", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.
Добавим, что Кейта блестяще отыграл прошлый сезон, забив восемь голов в 31 матче. Однако в этой кампании Наби далек от той формы, к не самой убедительной игре добавив уже три удаления.