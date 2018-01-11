«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» Мхитаряна за Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, которого хочет видеть в своей команде главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, может продолжить карьеру в другом манкунианском клубе - «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «красные дьяволы» включились в гонку за чилийца, который грядущим летом должен стать свободным агентом, и предложили «канонирам» за игрока полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Арсенал», по слухам, заинтересован в услугах армянского хавбека, однако стороны пока далеки от заключения соглашения.