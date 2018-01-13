Саяхов: «„Рубин“ должен выплатить М'Вила сумму денег, но она меньше 10 млн евро»

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал переход полузащитника Янна М'Вила в «Сент-Этьен».

Ранее появились слухи, что казанцы должны заплатить футболисту 10 млн евро, поскольку он с осени не получал зарплату и обратился по этому поводу в УЕФА. М'Вила будет требовать от клуба всю зарплату за время действия контракта с учетом бонусов, а это может обойтись в 10 млн.

«Контракт „Рубина“ с Янном М'Вила был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Мы не можем озвучивать сумму, которую клуб будет должен выплатить игроку, но она значительно меньше 10 млн евро. Спрос на М'Вила от других клубов был, но игроку не удалось договориться по зарплате».

В этом сезоне М'Вила провел в составе казанцев 19 матчей в чемпионате России, отметившись 2 голами.