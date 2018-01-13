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Саяхов: «„Рубин“ должен выплатить М'Вила сумму денег, но она меньше 10 млн евро»

сегодня, 16:15

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал переход полузащитника Янна М'Вила в «Сент-Этьен».

Ранее появились слухи, что казанцы должны заплатить футболисту 10 млн евро, поскольку он с осени не получал зарплату и обратился по этому поводу в УЕФА. М'Вила будет требовать от клуба всю зарплату за время действия контракта с учетом бонусов, а это может обойтись в 10 млн.

«Контракт „Рубина“ с Янном М'Вила был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Мы не можем озвучивать сумму, которую клуб будет должен выплатить игроку, но она значительно меньше 10 млн евро. Спрос на М'Вила от других клубов был, но игроку не удалось договориться по зарплате».

В этом сезоне М'Вила провел в составе казанцев 19 матчей в чемпионате России, отметившись 2 голами.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
сегодня в 17:31
Сумма не названа, значит примерно 10-ть.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 17:30
Главное, чтобы товарищ Саахов не путал свою личную шерсть с государственной
Есть медали
Есть медали
сегодня в 16:22
Во приехал то в Россию. С Динамо требует за 3 недели тренировок. ТРЕНИРОВОК!!!! деньги. Теперь с Рубина. Ток в Рубине хоть играл
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:18
Этот чебурек обанкротит Рубин.
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