Ганчаренко: «Жамалетдинова, похоже, повреждение надолго выбило из колеи»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о том, как проходит подготовка команды ко второй части сезона на сборе в Испании:

«Мы все были рады встрече. Как бы мы ни уставали к концу осенней части, ребята соскучились по тренировкам, по мячу, по футбольному полю. Это важно.

Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георгий Миланов, как мы и прогнозировали, работают по своей программе после тех травм, которые они получили. К сожалению, травмировался Тимур Жамалетдинов, похоже, что повреждение надолго выбило его из колеи. Все остальные готовы, у них хорошее настроение. На первом сборе надо заложить базу, чтобы дальше тренироваться более интенсивно, хорошо провести оставшиеся 10 туров и матчи с „Црвеной Звездой“. 10 дней работаем в двухразовом режиме, потом запланированы две игры».