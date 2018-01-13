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Ганчаренко: «Жамалетдинова, похоже, повреждение надолго выбило из колеи»

вчера, 21:04

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о том, как проходит подготовка команды ко второй части сезона на сборе в Испании:

«Мы все были рады встрече. Как бы мы ни уставали к концу осенней части, ребята соскучились по тренировкам, по мячу, по футбольному полю. Это важно.

Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георгий Миланов, как мы и прогнозировали, работают по своей программе после тех травм, которые они получили. К сожалению, травмировался Тимур Жамалетдинов, похоже, что повреждение надолго выбило его из колеи. Все остальные готовы, у них хорошее настроение. На первом сборе надо заложить базу, чтобы дальше тренироваться более интенсивно, хорошо провести оставшиеся 10 туров и матчи с „Црвеной Звездой“. 10 дней работаем в двухразовом режиме, потом запланированы две игры». 

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 08:56
Ни одного поста, который был бы троллингом, от спартачей. Смотри и вдыхай "богатый 39" и не пиши больше правидных постов, выглядишь смешно.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 00:34
Ничего страшного. Побеждали и с 15-ю футболистами основы. Порой и на замену некого было выпускать. Два-три игрока "подтянутся" и вовсе комфортное состояние команды. Хоть какую тактическую схему применяй.
cska-78
cska-78
вчера в 23:52
Вот и поздравления от любимого клуба!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил морозз
вчера в 23:27
морозз:
Это не усиление дружище, Муса, Вагнер вот это было усиление!
А что делать? Надо жить по средствам. У нас больше половины страны живет от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. И контракт Дзюбы 3,5 млн. евро в год очень многих напрягает.
морозз
морозз ответил Ваня лучший
вчера в 22:38
Ваня лучший:
Саныч, а откуда ты знаешь о планах ЦСКА по усилению? И потом не всякие трансферы есть усиление. Вспомни я тебе в начале сезона говорил, что Спартак дернет Газпром в Москве, а ты мне ответил, что Зенит значительно усилился. И что вышло? Усилился Зенит от покупки 14 человек? Едва ли. Старик, усиление это в том числе и рост молодежи. Чернов , например, оботрется в Урале и вернется - вот и усиление. Для этого в аренду и отдают. Так что не всегда покупки игроков и усиление - это одно и тоже, тем более у Зенита. Согласен?
Это не усиление дружище, Муса, Вагнер вот это было усиление!
Kerri
Kerri
вчера в 22:24
Здоровья Тимуру!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил морозз
вчера в 22:20
морозз:
Какая то нота уныниях присутствует в словах Ганчаренко, слишком много травмированных а усиления как нет так и не будет!
Саныч, а откуда ты знаешь о планах ЦСКА по усилению? И потом не всякие трансферы есть усиление. Вспомни я тебе в начале сезона говорил, что Спартак дернет Газпром в Москве, а ты мне ответил, что Зенит значительно усилился. И что вышло? Усилился Зенит от покупки 14 человек? Едва ли. Старик, усиление это в том числе и рост молодежи. Чернов , например, оботрется в Урале и вернется - вот и усиление. Для этого в аренду и отдают. Так что не всегда покупки игроков и усиление - это одно и тоже, тем более у Зенита. Согласен?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:18
Печалька однако! Начало сборов и первые травмы. Тимуру здоровья, остальным хорошо провести сборы и без новых травм.
Удачи ЦСКА!!!
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:06
Вот фраза 10 туров и матчи с Црвеной Звездой мне не понравилась, мы как бы рассчитываем и после матчей с сербами продолжить борьбу в ЛЕ...
cska plus
cska plus
вчера в 21:57
Тимуру скорейшего выздоровления.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:41
Пожелаю хорошо провести оставшиеся 10 туров и матчи с „Црвеной Звездой“, тем более подписали нового игрока и должен появиться еще нападающий и защитник!
морозз
морозз
вчера в 21:37
Какая то нота уныниях присутствует в словах Ганчаренко, слишком много травмированных а усиления как нет так и не будет!
VIPded
VIPded
вчера в 21:30
Удачи ЦСКА!!!
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:25
Давайте парни,хорошенечко подготовьтесь ко взятию новых вершин.
Тимуру конечно же не унывать и восстанавливаться не спеша,до полного выздоровления.
drug01
drug01
вчера в 21:22
Работать и еще раз работать!!!
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