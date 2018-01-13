Кейн - в элитной компании игроков, забивавших не менее 20 мячей в 4-х сезонах АПЛ подряд

В матче 23-го тура АПЛ против «Эвертона» нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не только стал лучшим бомбардиром «шпор» в Премьер-Лиге за всю историю турнира, но и добрался до планки в 20 забитых мячей в сезоне.

Это 4-й сезон подряд, в котором форвард забил не менее 20 мячей.

До Кейна, которого на заре карьеры называли «игроком одного сезона», лишь 2 человека могли похвастаться тем, что забивали не менее 20 мячей в четырех сезонах АПЛ подряд. Это легендарные нападающие Алан Ширер и Тьерри Анри (француз это проделывал в пяти сезонах подряд).