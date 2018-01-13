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Кейн - в элитной компании игроков, забивавших не менее 20 мячей в 4-х сезонах АПЛ подряд

вчера, 22:56
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

В матче 23-го тура АПЛ против «Эвертона» нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не только стал лучшим бомбардиром «шпор» в Премьер-Лиге за всю историю турнира, но и добрался до планки в 20 забитых мячей в сезоне.

Это 4-й сезон подряд, в котором форвард забил не менее 20 мячей. 

До Кейна, которого на заре карьеры называли «игроком одного сезона», лишь 2 человека могли похвастаться тем, что забивали не менее 20 мячей в четырех сезонах АПЛ подряд. Это легендарные нападающие Алан Ширер и Тьерри Анри (француз это проделывал в пяти сезонах подряд).

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:42
А как же агуэро? Он тоже по 20 мячей кладет уже который год
alexov222
alexov222
вчера в 23:45
ну вот,один из икспертов уже тут..бу-га-га)
alexov222
alexov222 ответил cannongun
вчера в 23:44
cannongun:
Онри гамадрил скоро падет как Бастилия 14 июля
"компания" как-то не очень...не находишь?))
alexov222
alexov222
вчера в 23:43
ха-ха...а сколько тут было икспертов,называвших его игроком одного сезона...и даже в третьем его сезоне)) кнопкодавы
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:43
Да уж ,Кейну до Ширрера далековато
cannongun
cannongun
вчера в 23:13
Онри гамадрил скоро падет как Бастилия 14 июля
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
вчера в 23:01
просто красавчик
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 23:00
Просто Ширер и Анри тоже были "одного сезона"
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