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Строительство базы в Долгопрудном для ЧМ-2018 отстает от графика

сегодня, 15:47

В городе Долгопрудный на улице Парковая продолжается строительство тренировочной базы для одной из команд-участниц чемпионата мира 2018 года. Подрядчик продолжает срывать сроки, и руководство города весьма обеспокоено этим фактом. Причины отставания обсуждались на выездном совещании.

Современное здание с разнообразной инфраструктурой включает массажные кабинеты, раздевалки и пресс-центр. Объект выполнен на 40 %.

«Идет устройство ограждающих конструкций и вентилируемого фасада. Пластиковые окна доставлены, они устанавливаются. Есть небольшое отставание от графика», - сообщил заместитель начальника ПТО «Служба единого заказчика г. Долгопрудный» Николай Остроухов.

«В который уже раз корректируется график, и подрядчик опять от этого графика отстает! То, что мы сегодня увидели на площадке, некрасиво, мусор не убирается. Мы будем контролировать ситуацию», - отметил глава города Олег Троицкий.  

Сообщается, что футбольное поле уже полностью завершено.

Напомним, что в декабре 2017 года президент РФС Виталий Мутко отказался от постройки отеля, так как его возведение значительно отставало от графика.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 16:10
Это Россия господа, здесь всегда так строют, да и попилить надо ещё денег, не удивлюсь что выделенных средств не хватит ещё.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:03
Подрядчика сами выбирали, из своих.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:56
НАДО ПОЗВАТЬ ТУДА СБОРНУЮ ТАДЖИКИСТАНА - ОНИ И ДОСТРОЯТ
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:49
А в Долгопрудный никто из участников ЧМ-2018 и не собирается вроде.
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