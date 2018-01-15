Строительство базы в Долгопрудном для ЧМ-2018 отстает от графика

В городе Долгопрудный на улице Парковая продолжается строительство тренировочной базы для одной из команд-участниц чемпионата мира 2018 года. Подрядчик продолжает срывать сроки, и руководство города весьма обеспокоено этим фактом. Причины отставания обсуждались на выездном совещании.

Современное здание с разнообразной инфраструктурой включает массажные кабинеты, раздевалки и пресс-центр. Объект выполнен на 40 %.

«Идет устройство ограждающих конструкций и вентилируемого фасада. Пластиковые окна доставлены, они устанавливаются. Есть небольшое отставание от графика», - сообщил заместитель начальника ПТО «Служба единого заказчика г. Долгопрудный» Николай Остроухов.

«В который уже раз корректируется график, и подрядчик опять от этого графика отстает! То, что мы сегодня увидели на площадке, некрасиво, мусор не убирается. Мы будем контролировать ситуацию», - отметил глава города Олег Троицкий.

Сообщается, что футбольное поле уже полностью завершено.

Напомним, что в декабре 2017 года президент РФС Виталий Мутко отказался от постройки отеля, так как его возведение значительно отставало от графика.