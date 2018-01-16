«Интер» и «Барселона» не могут сойтись в цене за Рафинью

«Барселона» отклонила предложение «Интера» по хавбеку Рафинье. По информации источника, «нерадзурри» хотят взять полузащитника в аренду с правом выкупа игрока за € 20 млн. Но сине-гранатовые требуют за Рафинью не менее € 35 млн плюс бонусы, что, в свою очередь, не устраивает руководство итальянского клуба.

Кроме того, «Барселона» хочет, чтобы пункт о выкупе прав на игрока носил обязательный характер, что также не устраивает миланский клуб.

Ранее главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил, что клуб пытается подписать Рафинью, но подчеркнул, что с «Барселоной» сложно иметь дело.