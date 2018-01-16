М'Вила: «Я совершал ошибки, но винить в них могу только себя»

Новобранец «Сент-Этьенна» Янн М'Вила, дал интервью пресс-службе французского клуба после перехода из «Рубина»:
«У „Рубина“ были финансовые проблемы, клубу пришлось расстаться с рядом игроков, а в спортивном плане я чувствовал себя хорошо. Что касается возвращения в Европу, то это меня радует, а моя жена счастлива вернуться во Францию.
Знаю, что в моей карьере были взлеты и падения, но это жизнь. Я могу винить только себя. Сегодня я же другой человек, мне 27 лет, я женат, у меня четыре ребенка. Теперь у меня есть шанс показать, чего я стою. Мне нужно много работать, чтобы исправить допущенные ошибки».