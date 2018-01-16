М'Вила: «Я совершал ошибки, но винить в них могу только себя»

Новобранец «Сент-Этьенна» Янн М'Вила, дал интервью пресс-службе французского клуба после перехода из «Рубина»:

«У „Рубина“ были финансовые проблемы, клубу пришлось расстаться с рядом игроков, а в спортивном плане я чувствовал себя хорошо. Что касается возвращения в Европу, то это меня радует, а моя жена счастлива вернуться во Францию.