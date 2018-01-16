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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 18’ Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:0 Логотип футбольный клуб КанКан Фонбет 1.8 3.35 4.9
21:00 18’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.27 5.9 9.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца Фонбет 1.72 3.9 5.25
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М'Вила: «Я совершал ошибки, но винить в них могу только себя»

сегодня, 19:50

Новобранец «Сент-Этьенна» Янн М'Вила, дал интервью пресс-службе французского клуба после перехода из «Рубина»:

«У „Рубина“ были финансовые проблемы, клубу пришлось расстаться с рядом игроков, а в спортивном плане я чувствовал себя хорошо. Что касается возвращения в Европу, то это меня радует, а моя жена счастлива вернуться во Францию. 

Знаю, что в моей карьере были взлеты и падения, но это жизнь. Я могу винить только себя. Сегодня я же другой человек, мне 27 лет, я женат, у меня четыре ребенка. Теперь у меня есть шанс показать, чего я стою. Мне нужно много работать, чтобы исправить допущенные ошибки».

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VadimR
VadimR
сегодня в 21:12
Лавочник миллионер! Не валял бы "ваньку" в Рубине все эти годы играл бы уже в топ клубах европы года два как! И казанцам пользу бы принес в финансовом плане!
cska plus
cska plus
сегодня в 20:58
Вырвался из туркменского плена.
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