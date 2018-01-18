Марков стал игроком «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что нападающий «Тосно» Евгений Марков пополнил ряды московского клуба, как это и предполагалось ранее. В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел на поле 21 матч и забил 8 голов. В «Динамо» Марков будет выступать под номером 7.
Поздравляем Женьку со счастливым спасением из газового плена, теперь есть все шансы продолжать расти в профессиональном смысле и даже заиграть в сборной.
Поздравляем Женьку со счастливым спасением из газового плена, теперь есть все шансы продолжать расти в профессиональном смысле и даже заиграть в сборной.
Сайт стал очень неудобным. Всё нагромаждено, запутанно. Раньше всё было проще и доступнее. Сейчас даже не хочется сюда заходить.
Сайт стал очень неудобным. Всё нагромаждено, запутанно. Раньше всё было проще и доступнее. Сейчас даже не хочется сюда заходить.