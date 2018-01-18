Марков стал игроком «Динамо»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • Австралия. А-Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Катар. Старс Лига
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:0 Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
  • Главные новости
  • Все новости
21:24
Новосельцев может продолжить карьеру в «Уфе»3
20:45
Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом»8
19:56
Гол Халка принес «Шанхай СИПГ» победу в матче со «Спартаком»148
19:47
«Локомотив» разгромлен предпоследней командой Суперлиги Швейцарии46
18:35
Джикия покинул поле на носилках в матче с «Шанхай СИПГ»80
21:32
Рагнар Сигурдссон перейдет в «Ростов» на правах свободного агента0
21:16
Сёмин забраковал кандидатуру Марковича2
21:00
Адебайор: «Я ненавижу „Арсенал“»9
20:33
СМИ: ЦСКА подпишет 37-летнего польского вратаря37
20:21
В «Милане» не знают, когда Конти вернется в строй1
20:06
Рахимов: «Травма Джикии - катастрофа для сборной»12
19:06
Ахмедов: «В Россию не вернусь. Думаю, Халк тоже не вернется»16
18:57
«Тосно» и «Ботошани» расписали мировую1
18:53
«Динамо» минимально обыграло румынский клуб «Газ Метан»14
18:29
Лаудруп: «Дибала - не Месси»7
18:17
Орлов: «Манчини бросил вызов болельщикам „Зенита“, любящим игру Дзюбы и Шатова»21
18:07
«Ростов» сыграл вничью в первом матче под руководством Карпина10
17:56
Канчельскис: «62-е место России в рейтинге ФИФА - это закономерно»9
17:45
Ловчев: «Герд Мюллер лечится в пансионате для престарелых»14
17:34
«Спортинг» готов продать Сейду Думбия за 12 млн евро7
17:22
ЦСКА подтвердил, что Базелюк продолжит карьеру в Чехии14
17:17
Тошич: «Максимович станет лучшим защитником „Спартака“»14
16:58
Защитник сборной Греции перешел в «Сток Сити»0
16:45
«Анжи» и «Амкар» претендуют на полузащитника киевского «Динамо»8
16:36
Гамшик: «Нам по силам сохранить лидерство в таблице чемпионата Италии и победить»2

Марков стал игроком «Динамо»

сегодня, 10:46

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что нападающий «Тосно» Евгений Марков пополнил ряды московского клуба, как это и предполагалось ранее. В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел на поле 21 матч и забил 8 голов. В «Динамо» Марков будет выступать под номером 7. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тишкин покинул «СКА-Хабаровск» и вернулся в «Балтику»
Сегодня, 15:40 4
Ганский форвард Поку стал игроком «Анжи»
Вчера, 19:12 45
Защитник «Рубина» перешел в «Крылья Советов»
16 января 32
Тульский «Арсенал» совершил первую зимнюю покупку
15 января 16
М'Вила перешел в «Сент-Этьен»
12 января 10
СМИ узнали сумму, которую ЦСКА заплатил за Бистровича
12 января 21
Обсудить
Все комментарии
Есть медали
Есть медали ответил cska.78
сегодня в 19:41
cska.78:
Остапчуку все равно на кого лить, только на спартак не льет!
Ох уж эта унитазная вода. Льется и льется (((
cska.78
cska.78 ответил Есть медали
сегодня в 19:40
Есть медали:
А зачем грязь то в адрес Динамо? Просто зачем тебе такое писать-говорить-думать ???
Остапчуку все равно на кого лить, только на спартак не льет!
Mirajj
Mirajj
сегодня в 18:19
Хороший нап
Есть медали
Есть медали ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 16:47
Дмитрий Аександров:
Марков не сделает "Динамо" сильнее. Их удел бороться за выживание, точка.
А зачем грязь то в адрес Динамо? Просто зачем тебе такое писать-говорить-думать ???
Есть медали
Есть медали
сегодня в 16:45
С переходом в наш клуб тебя. Женя! Игр ярких, вызова в сборную и здоровья!!!
cska.78
cska.78
сегодня в 15:08
Удачи с Динамо!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:09
Динамо...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:08
Раздербанили Тосно. Теперь сто пудов путь один - пердив напрямую, без стыков.
котлина брат
котлина брат ответил Wolf77785
сегодня в 13:53
Wolf77785:
жаль парня, в фнл будет играть след год
Менее реалистично чем, Зенит завтра развалитцо.
котлина брат
котлина брат ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 13:50
Дмитрий Аександров:
Марков не сделает "Динамо" сильнее. Их удел бороться за выживание, точка.
Хто ти божий одуванчик Андерсон, Крылов...?
Sem25
Sem25 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 13:49
Дмитрий Аександров:
Смешной какой, я теперь буду называть тебя "дистанционныйгеройсмаленькойбуквы". А встречи ты назначай своим бойфрендам, им и ответишь "за каждое свое слово".
Мне поздно ориентацию менять. Это ты должен понимать в 50-т лет, Василий50, он же Остапчук67, он же Дмитрий Александров))) Бывай! Со здоровьем не затягивай! Представляешь, что с тобой будет в 60-т??? Роналдиньо местного переплюнешь!)))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров ответил Sem25
сегодня в 13:47
Sem25:
Остапчук67, ты можешь по и-нету диагноз поставить? Браво! Но в жизни получится еще лучше! Встретимся?))) Я готов перед любым здесь ответить за каждое свое слово. Ты на такое способен??? Теперь о другом. Я понимаю Роналдиньо(он же многоножечница, Настя...и почие овчарки в ушанках))) с его 50-ю аккаунтами. Я понимаю местных боевых хомячков газпрома, Спартака, ЦСКА... с десятком аккауантов. Без них воевать сложно. Было понятно, когда 404-е выходили с резервных аккаунтов...пропаганда дело серьезное))) С тех пор и у меня есть резервный акк(украинско-российские разборки поспособствовали) Но ты! Тебе это зачем??? Это же сумасшествие выходить со своих аккаунтов поочередно, чтобы самому себе плюсики ставить! Видишь как вышло, я был прав в отношении тебя с самого начала нашего знакомства)))
Смешной какой, я теперь буду называть тебя "дистанционныйгеройсмаленькойбуквы".
А встречи ты назначай своим бойфрендам, им и ответишь "за каждое свое слово".
Sem25
Sem25 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 13:46
Дмитрий Аександров:
Ты принадлежишь к числу людей, которые знают, что они г***, но ничего не можешь с собой поделать. Первый цепляешься к подросткам во дворе, а потом вызываешь полицию, как козлик из мультфильма "Ну, погоди!", когда тебя посылают. А посылают тебя очень часто. Тьфу на тебя, разоблачитель. Тьфу на тебя еще раз.
Да...Василий 50 тоже ты. Остапчук67 - это ведь год твоего рождения? А 50 лет тебе было в прошлом году?
Приятель, ты меня извини, но советую тебе заняться своим здоровьем. В таком возрасте опасны такие симптомы. Будь здоров, Василий Остапчук-Александров!)))
Sem25
Sem25 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 13:32
Дмитрий Аександров:
Ты принадлежишь к числу людей, которые знают, что они г***, но ничего не можешь с собой поделать. Первый цепляешься к подросткам во дворе, а потом вызываешь полицию, как козлик из мультфильма "Ну, погоди!", когда тебя посылают. А посылают тебя очень часто. Тьфу на тебя, разоблачитель. Тьфу на тебя еще раз.
Остапчук67, ты можешь по и-нету диагноз поставить? Браво! Но в жизни получится еще лучше! Встретимся?))) Я готов перед любым здесь ответить за каждое свое слово. Ты на такое способен???
Теперь о другом.
Я понимаю Роналдиньо(он же многоножечница, Настя...и почие овчарки в ушанках))) с его 50-ю аккаунтами.
Я понимаю местных боевых хомячков газпрома, Спартака, ЦСКА... с десятком аккауантов. Без них воевать сложно.
Было понятно, когда 404-е выходили с резервных аккаунтов...пропаганда дело серьезное))) С тех пор и у меня есть резервный акк(украинско-российские разборки поспособствовали)
Но ты! Тебе это зачем??? Это же сумасшествие выходить со своих аккаунтов поочередно, чтобы самому себе плюсики ставить!
Видишь как вышло, я был прав в отношении тебя с самого начала нашего знакомства)))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров ответил Sem25
сегодня в 13:00
Sem25:
Остапчук, это болезнь какая-то с разных аккаунтов себе плюсики ставить?))) Ты считаешь, что в этом твоя "кчемность"???))) Мне тебя искренне жаль.
Ты принадлежишь к числу людей, которые знают, что они г***, но ничего не можешь с собой поделать. Первый цепляешься к подросткам во дворе, а потом вызываешь полицию, как козлик из мультфильма "Ну, погоди!", когда тебя посылают. А посылают тебя очень часто. Тьфу на тебя, разоблачитель. Тьфу на тебя еще раз.
Sem25
Sem25 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 12:53
Дмитрий Аександров:
Да кому ты нужен со своим анализом, никчемный.
Остапчук, это болезнь какая-то с разных аккаунтов себе плюсики ставить?))) Ты считаешь, что в этом твоя "кчемность"???)))
Мне тебя искренне жаль.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров ответил Sem25
сегодня в 12:51
Sem25:
Остапчук67, ты прикалываешься? Не пались так))): Действие Дмитрий Аександров Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Да кому ты нужен со своим анализом, никчемный.
Sem25
Sem25 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 12:47
Дмитрий Аександров:
Марков не сделает "Динамо" сильнее. Их удел бороться за выживание, точка.
Остапчук67, ты прикалываешься? Не пались так))):
Действие Дмитрий Аександров
Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Понравился комментарий пользователя Остапчук 67 Сегодня
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:44
Марков не сделает "Динамо" сильнее.
Их удел бороться за выживание, точка.
Зиниту нужен каждый
Зиниту нужен каждый ответил Gotlib
сегодня в 12:34
Gotlib:
Вот ссылка на старый сайт https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Спс за ссыль, бро.
FROLL 001
FROLL 001 ответил LOpp
сегодня в 12:02
LOpp:
Тосно видимо не собирается задерживаться в РПЛ
Через годик присоединитесь к ним.
Gotlib
Gotlib ответил smiliel
сегодня в 12:01
smiliel:
Молодец Женя! Нашелся наконец хоть кто-то кто послал гнилое болото на три буквы! Сайт стал очень неудобным. Всё нагромаждено, запутанно. Раньше всё было проще и доступнее. Сейчас даже не хочется сюда заходить.
Вот ссылка на старый сайт https://www.soccer0010.com/?new_design=0
parallels
parallels
сегодня в 11:52
конец карьеры!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:42
Хорошее приобретение.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:33
Ну тут всё логично,ведь в Динамо у него больше шансов остаться в Премьер лиге чем с Тосно)
drug01
drug01
сегодня в 11:33
Сделан верный шаг,следующий в сборную .....
CrazyTapok
CrazyTapok
сегодня в 11:32
Что это он на понижение пошел?
vka1970
vka1970
сегодня в 11:25
Динамо пока ведёт очень грамотную кадровую политику.Рад за них.Удачи соседям.
Wolf77785
Wolf77785 ответил smiliel
сегодня в 11:07
smiliel:
Молодец Женя! Нашелся наконец хоть кто-то кто послал гнилое болото на три буквы! Сайт стал очень неудобным. Всё нагромаждено, запутанно. Раньше всё было проще и доступнее. Сейчас даже не хочется сюда заходить.
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 11:05
жаль парня, в фнл будет играть след год
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100