В России отменят запрет на продажу пива на стадионах во время ЧМ-2018

Известная пивоваренная компания, являющаяся одним из основных спонсоров предстоящего чемпионата мира 2018 года, обратилась в ФИФА и Оргкомитет, поскольку на некоторых стадионах в России действует запрет на продажу пива во время мундиаля.

В известность был поставлен вице-премьер РФ Виталий Мутко, который поручил чиновникам срочно разобраться в данной ситуации. Сообщается, что в конечном итоге пиво будет продаваться на всех стадионах ЧМ-2018.

Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин выступал за возврат пива на стадионы и во время матчей местного первенства.