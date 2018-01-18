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В России отменят запрет на продажу пива на стадионах во время ЧМ-2018

вчера, 22:07

Известная пивоваренная компания, являющаяся одним из основных спонсоров предстоящего чемпионата мира 2018 года, обратилась в ФИФА и Оргкомитет, поскольку на некоторых стадионах в России действует запрет на продажу пива во время мундиаля.

В известность был поставлен вице-премьер РФ Виталий Мутко, который поручил чиновникам срочно разобраться в данной ситуации. Сообщается, что в конечном итоге пиво будет продаваться на всех стадионах ЧМ-2018.

Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин выступал за возврат пива на стадионы и во время матчей местного первенства.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 01:08
Ну так это только на ЧМ, этот запрет надо снимать и на наш чемпионат тоже.
борька
борька
сегодня в 00:10
Ура¡!!
13 RUS
13 RUS
вчера в 23:30
Бад моча ослиная
морозз
морозз
вчера в 23:14
Значит алкашам из Европы можно напиваться галлонами пива, а нашим измученным нарзанам бомжам нет?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:07
Пиво без водки − деньги на ветер!
piercman
piercman
вчера в 22:52
на конфедерациях продавали. на матчах рфпл - безалкогольное 😐 бедные спартачи.
Southampton FC
Southampton FC
вчера в 22:47
Пиво, пиво - это хорошо!
Faustello
Faustello
вчера в 22:45
Ну наконец то!!! Одна реально нормальная новость за все время подготовки к ЧМ )))
Kerri
Kerri
вчера в 22:39
Ура!
LOpp
LOpp
вчера в 22:32
ну щас то на цска точно 6 тысяч болельщиков придут
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 22:32
Надеюсь, разрешение на пиво оставят и потом. Это значительно повысит доходы Клубов. Особенно реклама.
cska plus
cska plus
вчера в 22:18
Повезло пивоварам.
Беланов
Беланов
вчера в 22:14
Если еще разрешат семечки лузгать - спартачи просто повалят на матчи
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:14
Зассссссссссс-т всё кругом! А водку в пиво подливать разрешат, чтоб деньги не на ветер?
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 22:08
Логично. Если сразу залиться с горя до коматоза, то беспорядков можно избежать. Аха-ха)
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