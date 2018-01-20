Ван Перси мог стать игроком «Астон Виллы»

Генеральный директор «Астон Виллы» Кит Витнесс признался, что рассматривал возможность приобретения бывшего нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси.



«Мы рассматривали громкие имена. В нашем списке был Робин ван Перси. Нам необходимы игроки подобного калибра. Однако позже мы пришли к мнению, что он нам не подходит. Он не смог бы вписаться в нашу игровую схему. Это стало ключевым фактором того, что мы отказались от приобретения Робина. К этому решению мы пришли недели две назад».



Напомним, что недавно стало известно о возвращении Робина ван Перси в «Фейеноорд».