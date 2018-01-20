«СКА-Хабаровск» не сумел обыграть клуб из второго дивизиона чемпионата Албании

«СКА-Хабаровск» провел свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. «Армейцы» не сумели обыграть албанскую «Тирану», хотя и вели по ходу встречи в два мяча.

Отметим, что дубль на свой счет записал находящийся на просмотре в хабаровской команде Камиль Муллин.

«СКА-Хабаровск» - «Тирана» - 2:2 (2:2)

Голы у «СКА-Хабаровск» : Муллин 2, Муллин 7.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Савичев (Тубич 46), Эдиев (Черевко 46), Наваловский (Гришко 46), Баляйкин (Никифоров 46), Кабутов (Савичев 46), Макаров (Федотов 46), Самсонов (Карасев 46), Калинский (Шарипов 46), Муллин.

Главный тренер: Ринат Билялетдинов.