Норвегия предложит ФИФА отстранить сборную России от международных соревнований

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен считает, что ФИФА должна отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях, если причастность российских футболистов к допинговому скандалу будет доказана:

«Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, тогда стоит рассмотреть отстранение сборной России от соревнований, как это происходит и в других видах спорта. Однако футбол – это командная игра, поэтому крайне важно понять степень вовлеченности игроков сборной России в этот процесс.

В данном вопросе другие страны Северной Европы с нами солидарны. Мы поднимем этот вопрос на заседании ФИФА».

Обвинения в допинге, судьба ЧМ-18 и сборной России