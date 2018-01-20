Норвегия предложит ФИФА отстранить сборную России от международных соревнований

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен считает, что ФИФА должна отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях, если причастность российских футболистов к допинговому скандалу будет доказана:
«Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, тогда стоит рассмотреть отстранение сборной России от соревнований, как это происходит и в других видах спорта. Однако футбол – это командная игра, поэтому крайне важно понять степень вовлеченности игроков сборной России в этот процесс.
В данном вопросе другие страны Северной Европы с нами солидарны. Мы поднимем этот вопрос на заседании ФИФА».
Ладно там Родченков...судьбой и природой обделённый субъект попавший в антироссийскую санкционную струю.....
Но когда всякие "Свендсены" у которых лыжники по 4 чемодана лекарств возят для своих астматиков прикрываясь "терапевтическими исключениями" начинают рот открывать - это уже за гранью добра и зла....
Пора бы и зубы показать....
Ладно там Родченков...судьбой и природой обделённый субъект попавший в антироссийскую санкционную струю.....
Но когда всякие "Свендсены" у которых лыжники по 4 чемодана лекарств возят для своих астматиков прикрываясь "терапевтическими исключениями" начинают рот открывать - это уже за гранью добра и зла....
Пора бы и зубы показать....