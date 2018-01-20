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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
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    5%
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.45 3.65 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 4:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 1:4 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер Фонбет 3 3.5 2.3
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург 2:1 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг - - -
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15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 0:3 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 2.75 3.2 2.6
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.3 5 10.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 4.85 4.2 1.62
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Норвегия предложит ФИФА отстранить сборную России от международных соревнований

сегодня, 16:43

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен считает, что ФИФА должна отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях, если причастность российских футболистов к допинговому скандалу будет доказана:

«Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, тогда стоит рассмотреть отстранение сборной России от соревнований, как это происходит и в других видах спорта. Однако футбол – это командная игра, поэтому крайне важно понять степень вовлеченности игроков сборной России в этот процесс.

В данном вопросе другие страны Северной Европы с нами солидарны. Мы поднимем этот вопрос на заседании ФИФА».

Обвинения в допинге, судьба ЧМ-18 и сборной России

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Все комментарии
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 21:53
Чуваку тоже видать плюшки заокеанские занесли дабы языком полепетал, бесят!
sir_Alex
sir_Alex ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 21:44
Дед за ЦСКА:
Лучше бы, Сергеевич, не возвращался. Уроки пропускаешь.За 2 дня ловлю уже на третьей ошибке - БУМЕРАНЩИК? "Г" пропустил -бумеранГщик. Пожалуй, после четвёртой, поставлю в ИГНОР. Нет смысла общаться с "грамматеем."
Дедушка, правильно будет "грамотей"!
sir_Alex
sir_Alex ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:40
Jeck Denielse:
Смех смехом...но эту никчемную лавочку по троллингу наших спортсменов пора прикрывать.... Ладно там Родченков...судьбой и природой обделённый субъект попавший в антироссийскую санкционную струю..... Но когда всякие "Свендсены" у которых лыжники по 4 чемодана лекарств возят для своих астматиков прикрываясь "терапевтическими исключениями" начинают рот открывать - это уже за гранью добра и зла.... Пора бы и зубы показать....
Нету зубов... одни "Калибры" ржавые))))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Крейсер
сегодня в 21:08
Крейсер:
Согласен. Своё надо требовать и брать. Но не это главное. Пойми, если мы перестанем списывать долги и начнём всё требовать, лучше жить мы не станем. Для этого порядок нужно внутри наводить, а не снаружи.
Мы долгов списали, на хз скока. У всяких дикарей. И не на рубль.
Faustello
Faustello
сегодня в 21:06
Ещё раз повторюсь - без паники!
Единственный допинг который сборники принимают это шоты в кальянной!
Крейсер
Крейсер ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:05
AntiherQ1488:
Я не говорю об этом, нам всегда надо требовать то, что НАШЕ по закону. По закону войны, мира, еще чего то там. Ты в курсе, что 60% японцев думают, что мы скинули на них атомные бомбы? Нам надо быть такими же, не прощать долги, скока мы там списали? Кому списали пиндосы?
Согласен. Своё надо требовать и брать.
Но не это главное.
Пойми, если мы перестанем списывать долги и начнём всё требовать, лучше жить мы не станем.
Для этого порядок нужно внутри наводить, а не снаружи.
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:05
Jeck Denielse:
Смех смехом...но эту никчемную лавочку по троллингу наших спортсменов пора прикрывать.... Ладно там Родченков...судьбой и природой обделённый субъект попавший в антироссийскую санкционную струю..... Но когда всякие "Свендсены" у которых лыжники по 4 чемодана лекарств возят для своих астматиков прикрываясь "терапевтическими исключениями" начинают рот открывать - это уже за гранью добра и зла.... Пора бы и зубы показать....
Мож ипануть из искандеров???
311
311
сегодня в 21:00
Внезапный подъем нашей сборной на 62 место обратил на себя внимание мировой футбольной общественности!)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Крейсер
сегодня в 20:49
Крейсер:
Ты правда считаешь, что, если бы мы стерилизовали немцев, то стали бы жить лучше??? Офигенная панацея от всех проблем. Отрезал яйца - повысилась пенсия. Логично.
Я не говорю об этом, нам всегда надо требовать то, что НАШЕ по закону. По закону войны, мира, еще чего то там.
Ты в курсе, что 60% японцев думают, что мы скинули на них атомные бомбы?
Нам надо быть такими же, не прощать долги, скока мы там списали? Кому списали пиндосы?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Крейсер
сегодня в 20:47
Крейсер:
Считаешь, что надо было вести себя как америкосы и согласиться с Черчиллем? Быть dерьмом - совсем не сложно. Сохранить человеческое лицо - дано не каждому.
Несомненно. Историю пишут победители.
Мы - победившие всех, во всех войнах, ведем себя - как проигравшие.
Надо было стерилизовать всех немцев, после убийства 28 МЛН! граждан СССР. Стереть с лица земли.
Крейсер
Крейсер ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:46
AntiherQ1488:
В том, что мы и дрались честно. Нельзя драться честно с теми, кому плевать на правила.
Ты правда считаешь, что, если бы мы стерилизовали немцев, то стали бы жить лучше???
Офигенная панацея от всех проблем. Отрезал яйца - повысилась пенсия.
Логично.
Крейсер
Крейсер ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:39
AntiherQ1488:
Но мы, никогда не умели извлекать из этого пользы. и в этом проблема. Что сделали пендосы? Уничтожили индейцев. Что сделали мы, после Гитлера? Сохранили Германию, когда Черчилль предложил стерилизовать всех ее жителей. Мы победили Наполеона, пришли - ушли. Мы построили школы, больницы, библиотеки, атомные станции , по всей средней Азии. Кого они погнали в 90е годы? Нас. Где щас они все? В наших городах.
Считаешь, что надо было вести себя как америкосы и согласиться с Черчиллем?
Быть dерьмом - совсем не сложно. Сохранить человеческое лицо - дано не каждому.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Крейсер
сегодня в 20:38
Крейсер:
Я объяснил почему с нами никто не будет "драться честно". В чём противоречие? Что не верно?
В том, что мы и дрались честно.
Нельзя драться честно с теми, кому плевать на правила.
Крейсер
Крейсер ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:36
AntiherQ1488:
Немцы может и лишились яиц, и мигранты любят их дам, но они проиграли войну, и платят по 2000 евро пособий всяким "беженцам", когда наши ветераны, страны - победителя, до сих пор не имеют квартир. А еще немцы платят репарации за лохокост. Евреям. А русским за 28 млн погибших - не платят.
Я объяснил почему с нами никто не будет "драться честно".
В чём противоречие? Что не верно?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Крейсер
сегодня в 20:30
Крейсер:
Лёш. Все кто сражались с Россией по-честному - проиграли. Печенеги - канули во тьме времён. Тевтонцы - утонули и больше не рыпались. Золотая Орда - расформирована. Некогда мощное шведское государство - теперь соблюдает нейтралитет. Поляки лезли в Россию. Теперь они - пыль придорожная. Наполеон - последний всплеск французской нации. Результат стандартный = русские солдаты в Париже. Теперь арабы разгуливают по Парижу и отнимают у французов мобильники. Адольф Шикльгрубер - последний всплеск немецкой нации. Результат = русские солдаты в Берлине. Теперь немцы лишились яиц и уже не способны даже защитить своих женщин, которых тискают мигранты. Все, кто выходил на поле брани против России - все сгинули. Они это усвоили и больше не будут драться честно. Им нужен результат, а в честном бою результат не в их пользу. Поэтому будут гадить. Втихаря. Подленько. Так что твой призыв не услышат.
Немцы может и лишились яиц, и мигранты любят их дам, но они проиграли войну, и платят по 2000 евро пособий всяким "беженцам", когда наши ветераны, страны - победителя, до сих пор не имеют квартир.
А еще немцы платят репарации за лохокост. Евреям. А русским за 28 млн погибших - не платят.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Крейсер
сегодня в 20:24
Крейсер:
Лёш. Все кто сражались с Россией по-честному - проиграли. Печенеги - канули во тьме времён. Тевтонцы - утонули и больше не рыпались. Золотая Орда - расформирована. Некогда мощное шведское государство - теперь соблюдает нейтралитет. Поляки лезли в Россию. Теперь они - пыль придорожная. Наполеон - последний всплеск французской нации. Результат стандартный = русские солдаты в Париже. Теперь арабы разгуливают по Парижу и отнимают у французов мобильники. Адольф Шикльгрубер - последний всплеск немецкой нации. Результат = русские солдаты в Берлине. Теперь немцы лишились яиц и уже не способны даже защитить своих женщин, которых тискают мигранты. Все, кто выходил на поле брани против России - все сгинули. Они это усвоили и больше не будут драться честно. Им нужен результат, а в честном бою результат не в их пользу. Поэтому будут гадить. Втихаря. Подленько. Так что твой призыв не услышат.
Но мы, никогда не умели извлекать из этого пользы. и в этом проблема.
Что сделали пендосы? Уничтожили индейцев. Что сделали мы, после Гитлера? Сохранили Германию, когда Черчилль предложил стерилизовать всех ее жителей.
Мы победили Наполеона, пришли - ушли. Мы построили школы, больницы, библиотеки, атомные станции , по всей средней Азии. Кого они погнали в 90е годы? Нас. Где щас они все? В наших городах.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Крейсер
сегодня в 20:16
Крейсер:
Лёш. Все кто сражались с Россией по-честному - проиграли. Печенеги - канули во тьме времён. Тевтонцы - утонули и больше не рыпались. Золотая Орда - расформирована. Некогда мощное шведское государство - теперь соблюдает нейтралитет. Поляки лезли в Россию. Теперь они - пыль придорожная. Наполеон - последний всплеск французской нации. Результат стандартный = русские солдаты в Париже. Теперь арабы разгуливают по Парижу и отнимают у французов мобильники. Адольф Шикльгрубер - последний всплеск немецкой нации. Результат = русские солдаты в Берлине. Теперь немцы лишились яиц и уже не способны даже защитить своих женщин, которых тискают мигранты. Все, кто выходил на поле брани против России - все сгинули. Они это усвоили и больше не будут драться честно. Им нужен результат, а в честном бою результат не в их пользу. Поэтому будут гадить. Втихаря. Подленько. Так что твой призыв не услышат.
Арни, ай да Молодца! По этой Теме - Согласен. Смотри: мне пофиг и по большому барабану, кто меня услышит, а кто нет. Это моё незыблемое мнение. Я всё сказал.
Крейсер
Крейсер ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 20:07
Лёха Шахтинский:
К северной стране Норвегии - теперь у нас уважения просто нет. Какой допинг? Зачем вы перед всем миром в грязных виртуальных тряпках копаетесь? Все профессиональные спортсмены сейчас высокотехнологичную химию жрут. Почему вы к России прицепились - иностранцы убогие? Иноземцы - Сражайтесь с нами - только Честно. Это будет Круто, Сурово, но очень Справедливо и Мы вас как всегда - Победим. Положим вас на обе лопатки. Гаагский суд не надо привлекать.
Лёш.
Все кто сражались с Россией по-честному - проиграли.
Печенеги - канули во тьме времён.
Тевтонцы - утонули и больше не рыпались.
Золотая Орда - расформирована.
Некогда мощное шведское государство - теперь соблюдает нейтралитет.
Поляки лезли в Россию. Теперь они - пыль придорожная.
Наполеон - последний всплеск французской нации. Результат стандартный = русские солдаты в Париже. Теперь арабы разгуливают по Парижу и отнимают у французов мобильники.
Адольф Шикльгрубер - последний всплеск немецкой нации. Результат = русские солдаты в Берлине. Теперь немцы лишились яиц и уже не способны даже защитить своих женщин, которых тискают мигранты.

Все, кто выходил на поле брани против России - все сгинули. Они это усвоили и больше не будут драться честно. Им нужен результат, а в честном бою результат не в их пользу. Поэтому будут гадить. Втихаря. Подленько.
Так что твой призыв не услышат.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:03
AntiherQ1488:
Дед тут за грамматику, типа, хотя сам не образец, мягко скажем, но, это не самое страшное, на футбольном сайте. Он лично мне обещал, что играть нам еще половину туров!(всего 10) и цска нас еще порвет (весной). А потом сказал, что через год, уж точно. Забыв про турнир 18-19. Тот еще эксперт.
Да ладно..) Не будем обижать старость). Запамятовал Дед). Бывает)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:01
Сергеевич вернулся 1:
Уважаю оппонента, или единомышленника-отпишу без ошибок). Маргиналам только так) Большего не заслуживают).
Дед тут за грамматику, типа, хотя сам не образец, мягко скажем, но, это не самое страшное, на футбольном сайте. Он лично мне обещал, что играть нам еще половину туров!(всего 10) и цска нас еще порвет (весной). А потом сказал, что через год, уж точно. Забыв про турнир 18-19. Тот еще эксперт.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 19:57
Дед за ЦСКА:
Лучше бы, Сергеевич, не возвращался. Уроки пропускаешь.За 2 дня ловлю уже на третьей ошибке - БУМЕРАНЩИК? "Г" пропустил -бумеранГщик. Пожалуй, после четвёртой, поставлю в ИГНОР. Нет смысла общаться с "грамматеем."
Уважаю оппонента, или единомышленника-отпишу без ошибок). Маргиналам только так) Большего не заслуживают).
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 19:54
Дед за ЦСКА:
Лучше бы, Сергеевич, не возвращался. Уроки пропускаешь.За 2 дня ловлю уже на третьей ошибке - БУМЕРАНЩИК? "Г" пропустил -бумеранГщик. Пожалуй, после четвёртой, поставлю в ИГНОР. Нет смысла общаться с "грамматеем."
Да мне по херу на мои грамматические ошибки). Я здесь не в школе сижу). Я тебя умоляю))). Только не ставь меня в игнор)))))))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:52
Пока чинуши зажиревшими мозгами и ушами будут делать вид, что всё хорошо, ничего не слышим и не видим, не понимаем, вся эта хрень будет продолжаться. Если аргументов нет значит не спроста эти мозги и уши зажирели...Пока складывается такое мнение..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:52
Сергеевич вернулся 1:
Ну поучи ещё отца "любить")). Салют бумеранщику)))
Лучше бы, Сергеевич, не возвращался. Уроки пропускаешь.За 2 дня ловлю уже на третьей ошибке - БУМЕРАНЩИК? "Г" пропустил -бумеранГщик.
Пожалуй, после четвёртой, поставлю в ИГНОР.
Нет смысла общаться с "грамматеем."
BomBeer
BomBeer
сегодня в 19:46
и вроде бы причем сборная России по футболу и Норвегия...
неделю назад, товарищ Трамп сказал - нам не нужны мигранты из всяких Холлищит кантри. ( сpаных eпеней ) - нам нужны из таких стран как Норвегия например.
И вот спустя неделю эта самая Норвегия тявкает как Моська.
футбол вне политики - жаль что этот лозунг остался только на бумаге
rector
rector
сегодня в 19:39
Зависть. Газ пошел на убыль.
boniel3
boniel3
сегодня в 19:32
Конечно в этом мире гадов хватает,но если Россия будет чаще посылать всякую 16ь на три буквы и еще дальше....,то после этого будут бояться и больше уважать.Проверено жизнью и большим опытом в таких проблемах.И ни когда не оправдываться!!!!
Bekelman55
Bekelman55 ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 19:32
Лёха Шахтинский:
К северной стране Норвегии - теперь у нас уважения просто нет. Какой допинг? Зачем вы перед всем миром в грязных виртуальных тряпках копаетесь? Все профессиональные спортсмены сейчас высокотехнологичную химию жрут. Почему вы к России прицепились - иностранцы убогие? Иноземцы - Сражайтесь с нами - только Честно. Это будет Круто, Сурово, но очень Справедливо и Мы вас как всегда - Победим. Положим вас на обе лопатки. Гаагский суд не надо привлекать.
Это из рубрики "все побежали - я побежал".
Поддакивают. Такие всегда будут безногого обвинять что он по коридору бегает
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 19:31
Дед за ЦСКА:
Плохо уроки по русскому языку усвоил, Просто ужАс!( ужОс). Привет Семидыркину.
Ну поучи ещё отца "любить")). Салют бумеранщику)))
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 19:30
какой допинг? КАКАЯ НАХРЕН НОРВЕГИЯ?
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