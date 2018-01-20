Вальверде сообщил, что «Барселона» отпустит Рафинью

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил, что полузащитник Рафинья вскоре покинет каталонцев:

«Он не будет тренироваться с командой сегодня. Клуб разрешил ему решать свои вопросы.

Я общался с Рафиньей о его травме и прямо сказал, что ему нужно играть чаще. В „Барселоне“ же это будет сделать сложно, учитывая последние трансферы.

Наша задумка заключается в том, чтобы позволить ему играть в футбол после долгого отсутствия. Если он и играл с „Эспаньолом“, то только потому, что я рассчитывал на его помощь».