Трансфер Вериссимо в «Спартак» крайне маловероятен

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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.45 3.3 2.85
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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Трансфер Вериссимо в «Спартак» крайне маловероятен

сегодня, 19:14

Трансфер защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо находится на гране срыва. Об этом сообщил источник в бразильском клубе.

«Переход Вериссимо в „Спартак“ маловероятен. Московский клуб не предоставил ответ в установленный срок, поэтому на 99 процентов Вериссимо в стане действующего чемпиона России не будет».

Официальные комментарии клубов на данный момент получить не удалось.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока около 10 млн евро.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 20:41
Ой да идет он лесом.. Бразилы тоже те еще торгаши. Ни ОДИН ТОП НЕ ПОКУПАЕТ Бразила из Бразилии напрямую. Нужно минимум в России года 3 на уровне отпахать. Не хочет-пусть сидит в Сантосе за 5 тыщ баксов в месяц. Тот же Луан кочевряжился и ждал суперпредложения от грандов и что? лет ему этак 26 всего а предложения ему и бабла клубу то нет. После ЧМ 2018 можно спокойно выбрать хорошего защитника млн за 10 без проблем. Особенно из неособо сытной страны. Так что главное в этом сезоне 2 место а летом защитники придут. И на поводке у этих цыган идти нечего. ИМХО...
mat73
mat73
сегодня в 20:33
Уже какой раз похожая новость была, уже как в той сказке про "пастушка и волков"
makkie
makkie
сегодня в 20:17
Будет уроком бразильцам, как цену повышать бесконечно.
Хотя Каррера говорил, что и правду вели Вериссимо...
Сейчас либо серб, либо никто - 9 дней до дозаявки в ЛЕ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:03
Ну это грабёж. 10 евриков за малоизвесного игрока, это уж слишком. Сантосу он нужнее.
Миклухо Маклаевич
Миклухо Маклаевич
сегодня в 19:49
Ну и правильно. Зачем карьеру губить? На кавказе и в африке полно желающих в спаме загубить карьеру, пусть они там и играют!
311
311
сегодня в 19:36
С африки привезут в контейнере штук пять зулусов и проблема решена!)
time out
time out
сегодня в 19:25
"Сантос" на грани транса. Кто много хочет, тот ничего не получает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:21
Сейчас цена упадет, тогда возьмут
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 19:16
13-ой зарплаты в Сантосе не ожидается.
Перемудрили.
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