Трансфер Вериссимо в «Спартак» крайне маловероятен

Трансфер защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо находится на гране срыва. Об этом сообщил источник в бразильском клубе.

«Переход Вериссимо в „Спартак“ маловероятен. Московский клуб не предоставил ответ в установленный срок, поэтому на 99 процентов Вериссимо в стане действующего чемпиона России не будет».

Официальные комментарии клубов на данный момент получить не удалось.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока около 10 млн евро.