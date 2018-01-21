Трансфер Вериссимо в «Спартак» крайне маловероятен

Трансфер защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо находится на гране срыва. Об этом сообщил источник в бразильском клубе.
«Переход Вериссимо в „Спартак“ маловероятен. Московский клуб не предоставил ответ в установленный срок, поэтому на 99 процентов Вериссимо в стане действующего чемпиона России не будет».
Официальные комментарии клубов на данный момент получить не удалось.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока около 10 млн евро.
Хотя Каррера говорил, что и правду вели Вериссимо...
Сейчас либо серб, либо никто - 9 дней до дозаявки в ЛЕ.
Хотя Каррера говорил, что и правду вели Вериссимо...
Сейчас либо серб, либо никто - 9 дней до дозаявки в ЛЕ.
Перемудрили.
Перемудрили.