Манчини: «Ребята сыграли достаточно хорошо, молодёжь проявила себя достойно»

Главный тренер ”Зенита” Роберто Манчини подвел итоги убедительной победы «сине-бело-голубых» над «Копенгагеном» в контрольном матче и похвалил нападающего команды Андрея Панюкова, оформившего дубль:

«Ребята сыграли достаточно хорошо. Первый матч после недели тренировок, не вижу проблем. Что касается молодежи, то она сыграла хорошо, правильно вела себя на поле и в некоторых моментах проявила себя достойно.

Панюков очень много забивает в ФНЛ, проявляет себя очень хорошо. Если будет возможность, мы обязательно будем его использовать.

Паредес ушел с поля, так как у него небольшое повреждение плюсневой кости. Судя по всему, ничего серьезного».