Манчини: «Ребята сыграли достаточно хорошо, молодёжь проявила себя достойно»

Главный тренер ”Зенита” Роберто Манчини подвел итоги убедительной победы «сине-бело-голубых» над «Копенгагеном» в контрольном матче и похвалил нападающего команды Андрея Панюкова, оформившего дубль:
«Ребята сыграли достаточно хорошо. Первый матч после недели тренировок, не вижу проблем. Что касается молодежи, то она сыграла хорошо, правильно вела себя на поле и в некоторых моментах проявила себя достойно.
Панюков очень много забивает в ФНЛ, проявляет себя очень хорошо. Если будет возможность, мы обязательно будем его использовать.
Паредес ушел с поля, так как у него небольшое повреждение плюсневой кости. Судя по всему, ничего серьезного».
ну всё,тогда вопросов нет))
ну всё,тогда вопросов нет))