Сегодня утром «Спартак» отправился на свой второй сбор, который пройдет в испанской Марбелье.

На сборе, который продлится с 25 января по 7 февраля, будут работать 27 футболистов. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Джано, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренцо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артём Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

В Испании москвичей ждут 3 контрольных матча. 31 января «Спартак» сыграет с софийским ЦСКА, 3 февраля - с «Хэбэй Чайна Форчун», а 7 февраля «красно-белые» проведут спарринг с пражской «Спартой».

В предыдущем товарищеском поединке «Спартак» проиграл «Астане» (2:3).