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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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«Спартак» отправился на свой второй сбор

сегодня, 08:57

Сегодня утром «Спартак» отправился на свой второй сбор, который пройдет в испанской Марбелье. 

На сборе, который продлится с 25 января по 7 февраля, будут работать 27 футболистов. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Джано, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренцо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артём Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

В Испании москвичей ждут 3 контрольных матча. 31 января «Спартак» сыграет с софийским ЦСКА, 3 февраля - с «Хэбэй Чайна Форчун», а 7 февраля «красно-белые» проведут спарринг с пражской «Спартой».

В предыдущем товарищеском поединке «Спартак» проиграл «Астане» (2:3).

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Все комментарии
Mяyчeло
Mяyчeло ответил ALEX26659
сегодня в 10:30
ALEX26659:
кинте ссылку на старый сайт.спасибо.
?new_design=0 - добавь скрипт к основному адресу.
time out
time out ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:28
Jeck Denielse:
Народная опять на гастроли отправилась.... В Софии,Праге и Циньхуандао будет салют и праздник с трансляциями из Марбельи....)))
Вы, господин многоточие, как всегда правы. Народная отправилась на второй сбор. А, позвольте спросить, лазурный проект находится в Питере. Они не выезжают на сборы? Что вас так удивило, в том что народный клуб отправился для подготовки к чемпионату?
obana777
obana777 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 10:24
ПерекатиПоле:
У сокера автоцензура? В первоисточнике написано: Джано Ананидзе. Здесь же фамилию убрали, оставив только имя. Или редакция как бы намекает, что фамилия Ананидзе позорит спартак?
Джано упоминается только в одном комментарии, у piercmana, так откуда тебе известен первоисточник? Что-то меня мучают смутные сомнения. Один баклан во множественном числе. Дело Литейного процветает. С каждым днем всплывает правда о массовости болельщиков лазурных.
makkie
makkie ответил cska plus
сегодня в 10:23
cska plus:
В Африке побыли среди родных теперь поехали в Европу.
Садись, два по географии!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:14
Народная опять на гастроли отправилась....
В Софии,Праге и Циньхуандао будет салют и праздник с трансляциями из Марбельи....)))
cska plus
cska plus
сегодня в 10:14
В Африке побыли среди родных теперь поехали в Европу.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:11
У сокера автоцензура? В первоисточнике написано: Джано Ананидзе.
Здесь же фамилию убрали, оставив только имя.
Или редакция как бы намекает, что фамилия Ананидзе позорит спартак?
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 10:09
кинте ссылку на старый сайт.спасибо.
obana777
obana777 ответил piercman
сегодня в 10:08
piercman:
27 игроков. 13 номеров на 13 пар + жано сам по себе. всё сходится.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Бутсы
    сегодня в 10:04
    Бутсы:
    Думаю софийские кони покрепче российского собрата, которого мы без напряга натянули в ноябре, без шансов.
    Однозначно) Даже с негритенком муська)
    makkie
    makkie
    сегодня в 09:56
    Еще Еременко в Испании присоединится.
    Главное без травм!
    denmig
    denmig
    сегодня в 09:48
    Главное - больше не ломаться! Поиграть тактически и в точные пасы ! Битвы будут впереди! Удачи всем Красно-белым !
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 09:47
    Ждем хоть какой-то победы.
    piercman
    piercman
    сегодня в 09:35
    27 игроков. 13 номеров на 13 пар + жано сам по себе. всё сходится.
    drug01
    drug01
    сегодня в 09:32
    Слишком быстро,не сидится дома ! Успешной работы !
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск
    сегодня в 09:27
    А что Веррисимо ещё не подъехал?


    Крейсер
    20.01.2018, 04:48
    ответ пользователю parallels (раскрыть)
    Враньё.
    Вериссимо уже куплен.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 09:25
    Без травм и ждём хорошего Усиления особенно в защитной линии.
    Бутсы
    Бутсы
    сегодня в 09:08
    Думаю софийские кони покрепче российского собрата, которого мы без напряга натянули в ноябре, без шансов.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 09:02
    Софийских коней конечно надо прибирать к рукам!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 09:00
    Главное, чтобы без травм - выигрывать не обязательно.
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