Безуглов: «Сильно сомневаюсь, что Джикия вернется к ЧМ-2018»

Врач сборной России Эдуард Безуглов дал прогноз по восстановлению защитника национальной команды Георгия Джикии, который травмировал крестообразные связки колена.

«Я его состояние знаю, но по этому поводу всё сказал Черчесов: наши мнения идентичны. Чудеса бывают, но форсировать его восстановление нет никакого смысла. До чемпионата мира осталось всего четыре с половиной месяца. Я думаю, надо спокойно восстанавливаться и в мае оценивать, сможет или не сможет. С Георгием, с врачами „Спартака“, хирургом, который его оперировал. Но пока я сильно сомневаюсь, что он успеет».