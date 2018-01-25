Безуглов: «Сильно сомневаюсь, что Джикия вернется к ЧМ-2018»

Врач сборной России Эдуард Безуглов дал прогноз по восстановлению защитника национальной команды Георгия Джикии, который травмировал крестообразные связки колена.
«Я его состояние знаю, но по этому поводу всё сказал Черчесов: наши мнения идентичны. Чудеса бывают, но форсировать его восстановление нет никакого смысла. До чемпионата мира осталось всего четыре с половиной месяца. Я думаю, надо спокойно восстанавливаться и в мае оценивать, сможет или не сможет. С Георгием, с врачами „Спартака“, хирургом, который его оперировал. Но пока я сильно сомневаюсь, что он успеет».
Здоровья Джи.
Здоровья Джи.
-А, что мне за это будет?!)
-А, что мне за это будет?!)
Даже ради участия в домашнем Чемпионате Мира - здоровье гораздо дороже.
Даже ради участия в домашнем Чемпионате Мира - здоровье гораздо дороже.
СВЕРХУ СПРАВА СЛЕВА И СНИЗУ УЖЕ ЕСТЬ
ОСТАЛАСЬ ЕЩЕ КУЧА ПРОСТРАНСТВА ПОСЕРЕДИНЕ, МОЖНО ТУДА ПАРУ БАННЕРОВ ВПЕНДЮРИТЬ!
СВЕРХУ СПРАВА СЛЕВА И СНИЗУ УЖЕ ЕСТЬ
ОСТАЛАСЬ ЕЩЕ КУЧА ПРОСТРАНСТВА ПОСЕРЕДИНЕ, МОЖНО ТУДА ПАРУ БАННЕРОВ ВПЕНДЮРИТЬ!
Тяжело же нам придется на ЧМ
Тяжело же нам придется на ЧМ
Такой же ещё есть Васин
Такой же ещё есть Васин
Таких игроков береч нужно.
Таких игроков береч нужно.