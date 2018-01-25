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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Безуглов: «Сильно сомневаюсь, что Джикия вернется к ЧМ-2018»

сегодня, 11:37

Врач сборной России Эдуард Безуглов дал прогноз по восстановлению защитника национальной команды Георгия Джикии, который травмировал крестообразные связки колена.

«Я его состояние знаю, но по этому поводу всё сказал Черчесов: наши мнения идентичны. Чудеса бывают, но форсировать его восстановление нет никакого смысла. До чемпионата мира осталось всего четыре с половиной месяца. Я думаю, надо спокойно восстанавливаться и в мае оценивать, сможет или не сможет. С Георгием, с врачами „Спартака“, хирургом, который его оперировал. Но пока я сильно сомневаюсь, что он успеет».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:20
Ибрагимович смог и вернулся, а что мешает сделать это Джикия. Вообще-то есть сомнение в квалификации врачей. Весь футбол и не только футбол, пронзила страшная зараза - имя ей мутковщина.
борька
борька
сегодня в 17:18
Здоровья.тебе!
loko7
loko7
сегодня в 16:49
Хотелось бы, чтобы Георгий сыграл на Чемпионате мира.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:50
Два мениска и связки... Хорошо если к осени разбегается...
Здоровья Джи.
Capitan555
Capitan555
сегодня в 14:44
Здоровья и еще раз здоровья.....жаль
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:41
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:59
Было бы хорошо, если бы он все - таки восстановился к старту ЧМ-2018! В принципе, по ходу турнира можно набирать форму. Здоровья Джикии и скорейшего возвращения в строй сборной России!
eaguar
eaguar
сегодня в 13:58
здоровья
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:18
Ни в коем случае форсировать не надо. Молодой будут ещё свои чемпионаты. Выздоравливай Григорий и не торопись.
Jum13
Jum13
сегодня в 13:05
Невелика потеря
павел2112
павел2112
сегодня в 12:58
Ладно Береза и Игнашевич сыграют. На 3 игры их точно хватит
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 12:54
Очень жаль
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:47
Всё. На поклон к Гинеру пойдут, а тот типа, утрирую:
-А, что мне за это будет?!)
D.vil
D.vil
сегодня в 12:44
Если и восстановится, то играть в полную силу не сможет, максимум скамейка запасных...
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:42
Необоснованно форсировать его восстановление точно не стоит.
Даже ради участия в домашнем Чемпионате Мира - здоровье гораздо дороже.
Klasse
Klasse
сегодня в 12:25
НУЖНО БОЛЬШЕ РЕКЛАМЫ БК!

СВЕРХУ СПРАВА СЛЕВА И СНИЗУ УЖЕ ЕСТЬ
ОСТАЛАСЬ ЕЩЕ КУЧА ПРОСТРАНСТВА ПОСЕРЕДИНЕ, МОЖНО ТУДА ПАРУ БАННЕРОВ ВПЕНДЮРИТЬ!
kust07
kust07
сегодня в 12:14
Оборона и так дырявая у сборной,а тут еще и единственный добротный защитник сломан.((
Тяжело же нам придется на ЧМ
Klasse
Klasse
сегодня в 12:13
Для Спартака событие тяжёлое, но поправимое. Для сборной же травма Джикии - это крах. Придется опять престарелых деревяшек березовских вызывать из цска
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:50
зашибись сыграл в товарняке. Лучше бы дома сидел.
kastites
kastites
сегодня в 11:47
Для сборной он не годится
Такой же ещё есть Васин
борька
борька
сегодня в 11:46
Не нужно спешить! Хотя все делается задом, на передб!
Таких игроков береч нужно.
амурец
амурец
сегодня в 11:40
Джикии быстрей поправится, потеря конечно существенная, но не смертельно
kmhb
kmhb
сегодня в 11:39
Я тоже сомневаюсь. Но сборная обойдётся другим футболистом, благо выбирай кого хочешь, а вот Спартаку уже без Джикии будет тяжело. 6 месяцев минимум на восстановление.
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