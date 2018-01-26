Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне получил трехматчевую дисквалификацию за удаление в недавнем матче 1/4 финала Кубка Испании с «Севильей». Аргентинский наставник был удален за саркастические аплодисменты в адрес главного судьи той встречи Хуана Мунуэры.

Дисквалификация распространяется исключительно на матчи Кубка страны.