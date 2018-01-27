МВД завело ряд уголовных дел по факту мировой «Динамо» и М'Вила

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что МВД завело ряд уголовных по факту заключения мирового договора между московским клубом и Янном М'Вила. Напомним, что в 2015 году хавбек подписал контракт с «бело-голубыми», однако позднее «Динамо» решило не приобретать полузащитника и заключило с ним мировое соглашение, по которому выплатило французу 900 тысяч евро.



«В декабре прошлого года Министерством внутренних дел было возбуждено уголовное дело по факту заключения мирового соглашения с М’Вила. Сейчас идут следственные действия.



Вообще был возбужден ряд уголовных дел, по которым уже идут следственные действия, есть сделки, по которым идет доследственная проверка. Раскрывать детали я не имею права».