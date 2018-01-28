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«Вест Хэм» желает заполучить полузащитника «Фулхэма»

сегодня, 10:22

По данным источника, «Вест Хэм» желает заполучить атакующего полузащитника «Фулхэма» Тома Кэрни

Сообщается, что в течение нескольких дней может состояться трансфер 27-летнего футболиста. Руководство «молотобойцев» рассчитывает укрепить основной состав команды, а технические навыки Кэрни отлично подходят для «Вест Хэма». Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 30 миллионов фунтов. В минувшем сезоне Том забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач. 

Напомним, что недавно «Вест Хэм» арендовал у «Интера» Жоау Мариу.

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