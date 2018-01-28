«Байер» разобрался с «Майнцем»

Леверкузенский «Байер» одержал победу над «Майнцем» в матче 20-го тура чемпионата Германии.
Леверкузен, стадион «Бай-Арена»
«Байер» — «Майнц» 2:0 (0:0)
Голы: Бэйли 48, Венделл 68 (пенальти).
«Байер»: Лено, Венделл, Джонатан Та, Арангис, Баумгартлингер (Кор 28), Ларс Бендер (Хенрикс 64), Свен Бендер, Аларио, Брандт (Хавертс 82), Бэйли, Фолланд.
Главный тренер: Хайко Херрлих.
«Майнц»: Центнер, Бросински (Хольтманн 61), Гбамен, Диалло, Донати, Латца, Хак, Де Йонг (Берггрин 61), Квайсон, Муто (Уджа 75), Сердар.
Главный тренер: Сандро Шварц.
Предупреждения: Бэйли 2, Де Йонг 18, Донати 67.
Судья: Франк Вилленборг.
Ранее «Бавария» одержала волевую победу над «Хоффенхаймом».