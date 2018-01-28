Top.Mail.Ru
«Байер» разобрался с «Майнцем»

28 января 2018, 19:22
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 0Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

Леверкузенский «Байер» одержал победу над «Майнцем» в матче 20-го тура чемпионата Германии.

Леверкузен, стадион «Бай-Арена»

«Байер» — «Майнц» 2:0 (0:0)
Голы: Бэйли 48, Венделл 68 (пенальти).

«Байер»: Лено, Венделл, Джонатан Та, Арангис, Баумгартлингер (Кор 28), Ларс Бендер (Хенрикс 64), Свен Бендер, Аларио, Брандт (Хавертс 82), Бэйли, Фолланд.
Главный тренер: Хайко Херрлих.

«Майнц»: Центнер, Бросински (Хольтманн 61), Гбамен, Диалло, Донати, Латца, Хак, Де Йонг (Берггрин 61), Квайсон, Муто (Уджа 75), Сердар.
Главный тренер: Сандро Шварц.

Предупреждения: Бэйли 2, Де Йонг 18, Донати 67.

Судья: Франк Вилленборг.

Ранее «Бавария» одержала волевую победу над «Хоффенхаймом».

EAGinLE
EAGinLE
28 января 2018 в 19:24
с победой
Гость
