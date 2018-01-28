«Милан» огорчил «Лацио»

В матче 22-го тура Серии А «Милан» переиграл «Лацио».
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» – «Лацио» – 2:1 (2:1)
Голы: Кутроне 15, Бонавентура 44 - Марушич 20.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Антонелли (Абате 71), Кессье, Билья, Бонавентура, Сусо (Борини 81), Кутроне (Силва 71), Чалханоглу.
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, де Врей (Фелипе 74), Раду, Марушич (Нани 83), Пароло, Лейва (Андерсон 52), Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Кайседо.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Раду 25, Марушич 28, Милинкович-Савич 41, Лулич 51, Антонелли 65, Баштуш 85, Абате 86, Пароло 90.
Судья: Массимилиано Иррати.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
взята вершина первой десятки серии а, беневента потеряла очки, верона чудом спаслась,
болонья уступает свои позиции под мощным давлением чемпеона!
Севодняшняя победа войдел в анналы всех росонерцев... лацио избежал разгрома
только из за нашей памяти к великой легенде Милана Инзаге.
Лучший клуб всех планет легендарная БАРСЕЛОНА ждет наш Милан
вместо слабых клубов реал, ювентус, бавария в финале Лиги Чемпионов 2019!
ждите нас мы скоро будем там. клянусь в этом почками моих братьев росонерцев.
если я сказал вам неправду можете их забрать, такой Валерошка чесный
за справедливость!
взята вершина первой десятки серии а, беневента потеряла очки, верона чудом спаслась,
болонья уступает свои позиции под мощным давлением чемпеона!
Севодняшняя победа войдел в анналы всех росонерцев... лацио избежал разгрома
только из за нашей памяти к великой легенде Милана Инзаге.
Лучший клуб всех планет легендарная БАРСЕЛОНА ждет наш Милан
вместо слабых клубов реал, ювентус, бавария в финале Лиги Чемпионов 2019!
ждите нас мы скоро будем там. клянусь в этом почками моих братьев росонерцев.
если я сказал вам неправду можете их забрать, такой Валерошка чесный
за справедливость!
https://www.youtube.com/watch?v=1xXHy6oiSjI