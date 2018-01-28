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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 19’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.157.517
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
22:45 14’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4:1 Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 3:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.83.51.95
23:00 Идет первый тайм, 3’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет2.023.453.6
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«Милан» огорчил «Лацио»

сегодня, 21:57
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

В матче 22-го тура Серии А «Милан» переиграл «Лацио».

Милан, стадион «Джузеппе Меацца» 

«Милан» – «Лацио» – 2:1 (2:1)
Голы: Кутроне 15, Бонавентура 44 - Марушич 20.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Антонелли (Абате 71), Кессье, Билья, Бонавентура, Сусо (Борини 81), Кутроне (Силва 71), Чалханоглу.
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, де Врей (Фелипе 74), Раду, Марушич (Нани 83), Пароло, Лейва (Андерсон 52), Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Кайседо.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Раду 25, Марушич 28, Милинкович-Савич 41, Лулич 51, Антонелли 65, Баштуш 85, Абате 86, Пароло 90.

Судья: Массимилиано Иррати.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
feris1
feris1
сегодня в 23:05
Милан с победой!
Я же говорил что Валерошка барсуковский тролль)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил juchok
сегодня в 23:05
juchok:
ну а лацики с Миланом не в состоянии совладать! жизньболь....
Не стыдно, «Жизнь-боль»?! Вы же первый гол рукой забили!

борька
борька
сегодня в 22:57
Проснулся милан
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 22:55
Валерошка барсоглор оказывается, в игнор меня пихнул чтобы я не ответил ему хаха)
juvenale
juvenale ответил Y.N.W.A.
сегодня в 22:45
Y.N.W.A.:
нехило так- аж четыре экс-игрока Ливерпуля сегодня были на поле, и почти все играли лучше чем в Ливерпуле. все же в апл намного сложнее играть чем где бы то ни было
бред
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил juchok
сегодня в 22:41
juchok:
повторюсь-Донна седня божил!
Да, поймал кураж. А когда и он не тянул, приходила на помощь перекладина и нерасторопность Лулича и Пароло. Ну да ладно, в среду опять будем меряться. Но Симоне меня сегодня убил.
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Зенкаковая нохча
сегодня в 22:38
Зенкаковая нохча:
уууууу благослови всех мой вафельный пророк мамед и сестра его инш@л@ва уууууу не ругайтес братйа
Братан лезь в Аул ( не Ромку )
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Kuprin
сегодня в 22:36
Kuprin:
разбили фашиков
Тебе так идет этот пудель на аватаре)
Klose_Miro
Klose_Miro ответил FILL3286
сегодня в 22:35
FILL3286:
бум бум бум бум))) Хорошее настроение! Спокойной ночи)!Милан легенда,а лацио кто?
Твой теска ФИЛЛип Кайседо помог нежной детской психики, сегодня спокойно перенести удар. Но не обольщайся, больше подобных поблажек не будет.
А теперь спать бегом, иначе маман заругает.
Kuprin
Kuprin
сегодня в 22:35
разбили фашиков
Зенкаковая нохча
Зенкаковая нохча
сегодня в 22:35
уууууу благослови всех мой вафельный пророк мамед и сестра его инш@л@ва уууууу не ругайтес братйа
juvenale
juvenale ответил Bалерошка
сегодня в 22:34
Bалерошка:
Пересмотри лучше это! НЕСЛАБЕНЬКОЕ унижение кабинетного чемпиона лучшим клубом мира!!!! мой возлюбленный волгодон не даст соврать. https://www.youtube.com/watch?v=1xXHy6oiSjI
juvenale
juvenale ответил Bалерошка
сегодня в 22:33
Bалерошка:
Пересмотри лучше это! НЕСЛАБЕНЬКОЕ унижение кабинетного чемпиона лучшим клубом мира!!!! мой возлюбленный волгодон не даст соврать. https://www.youtube.com/watch?v=1xXHy6oiSjI
FILL3286
FILL3286 ответил Klose_Miro
сегодня в 22:32
Klose_Miro:
Малой, какие споры, иди в тетрис поиграй) Здесь тертые калачи за серьезные вещи общение ведут.
бум бум бум бум)))
Хорошее настроение!
Спокойной ночи)!Милан легенда,а лацио кто?
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 22:32
Мне нравится, как спартаковский 🐷- школьник пытается тут состязаться в остроумии )
juvenale
juvenale ответил altin
сегодня в 22:32
altin:
не надо превращаться в Спартак и хвалиться прошлыми заслугами, хотя у нас они без админресурсов из ЦК были достигнуты. Всегда если сильно радоваться чужим поражениям, можно огрести по карме. Тем более через 3 дня "ответка", там поглядим кто круче.
Спартак как бы чемпион России
Pancher_95
Pancher_95 ответил Зенкаковая нохча
сегодня в 22:31
Бедный, кто тебя обидел так?
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 22:30
Непотопляемый Князь:
Кто из вас дама? Наверное Влада. Она сама писала, что её тест две полоски показал. Аха-ха) Поздравляю, ты будешь отцом)
Они меняются)
Зенкаковая нохча
Зенкаковая нохча ответил Pancher_95
сегодня в 22:29
Pancher_95:
Все еще не можешь отойти от 1-4, князек?
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил Bалерошка
    сегодня в 22:29
    Bалерошка:
    В игнор....
      juvenale
      juvenale
      сегодня в 22:29
      Баштуш топ
      Mоnоlo
      Mоnоlo
      сегодня в 22:29
      Милан вернулся? =)
      VIPded
      VIPded
      сегодня в 22:28
      Браво, россонери!!! Так держать!!!
      FILL3286
      FILL3286 ответил Klose_Miro
      сегодня в 22:28
      Klose_Miro:
      Малой, какие споры, иди в тетрис поиграй) Здесь тертые калачи за серьезные вещи общение ведут.
        FILL3286
        FILL3286 ответил Klose_Miro
        сегодня в 22:28
        Klose_Miro:
        Четыре - Один по всей видимости ты уже забыл. Ну что же, в кубке вам напомнят))
        Да успокойся ты уже)
        Пора признать поражение)
        Не нервничай так,береги нервы)
        А кубок покажет)
        Вы за 3 дня до этой игры говорили,что мы разнесем милан на легке)
        Bеликий Князь
        Bеликий Князь ответил juchok
        сегодня в 22:27
          Bеликий Князь
          Bеликий Князь ответил Непотопляемый Князь
          сегодня в 22:27
          Непотопляемый Князь:
          Кто из вас дама? Наверное Влада. Она сама писала, что её тест две полоски показал. Аха-ха) Поздравляю, ты будешь отцом)
            Bеликий Князь
            Bеликий Князь
            сегодня в 22:26
              Klose_Miro
              Klose_Miro ответил FILL3286
              сегодня в 22:26
              FILL3286:
              Да ладно не буду спорить) Понимаю все,просто болеешь за лацио)! Любой фанат был бы на стороне своей команды!
              Малой, какие споры, иди в тетрис поиграй)
              Здесь тертые калачи за серьезные вещи общение ведут.
              Pancher_95
              Pancher_95 ответил Непотопляемый Князь
              сегодня в 22:25
              Все еще не можешь отойти от 1-4, князек?
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