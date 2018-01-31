Новосельцев вслед за Дзюбой перешел в тульский «Арсенал»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев до конца сезона будет выступать на правах аренды за тульский «Арсенал». Чуть ранее по подобному маршруту проследовал нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба.

Новосельцев - воспитанник подмосковных «Химок». Сезон-2011/12 провел на правах аренды в «Истре». В 2012-м стал игроком «Торпедо». В январе 2015 года Новосельцев перешел в «Ростов», с которым завоевал серебряные медали чемпионата России.



В августе 2016-го года 26-летний Новосельцев заключил контракт с «Зенитом», где провел 9 матчей.