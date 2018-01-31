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Новосельцев вслед за Дзюбой перешел в тульский «Арсенал»

вчера, 16:16

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев до конца сезона будет выступать на правах аренды за тульский «Арсенал». Чуть ранее по подобному маршруту проследовал нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба.

Новосельцев - воспитанник подмосковных «Химок». Сезон-2011/12 провел на правах аренды в «Истре». В 2012-м стал игроком «Торпедо». В январе 2015 года Новосельцев перешел в «Ростов», с которым завоевал серебряные медали чемпионата России. 

В августе 2016-го года 26-летний Новосельцев заключил контракт с «Зенитом», где провел 9 матчей.

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Все комментарии
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
вчера в 20:03
AntiherQ1488:
с Фанатика))
Со свинофорума. Назвый вещи своими именами.
Дикий_Запах
Дикий_Запах ответил Рожден в СССР
вчера в 19:43
Рожден в СССР:
вопрос к тренеру, разрешит ему федун выпустить этих игроков против поросят?
с пупсиками уже сыграли 2 матча
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 19:03
вопрос к тренеру, разрешит ему федун выпустить этих игроков против поросят?
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 18:45
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 18:42
С августа 2016 9 матчей... Божович решил заняться реанимацией...
Аденн
Аденн
вчера в 18:24
пока этим лавочникам все занозы из опы достанут сезон закончится. бу-га-га
А ведь эти двое были похожи на футболистов, пока в зениту не подались.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:51
Интересно , кто в нагрузку шел??? Либо Тема к Ване, либо наоборот???
за
за
вчера в 17:40
Дзюба за медалями пошел! ))
Слайш
Слайш
вчера в 17:23
сразу два интернет мема в один день.. Сильно )
alexamit
alexamit
вчера в 17:20
Ну Слава богу!Хоть на что-то решились.Теперь хоть набегаются от души.
denmig
denmig
вчера в 17:09
Полевой Командир
Полевой Командир
вчера в 17:08
раньше, в бытность мою школьную, у нас так во вспомогательную школу переводили отстающих по учебе....
cska.78
cska.78 ответил time out
вчера в 17:04
time out:
Запнут коням пару мячиков с Дзюбой на пару. Пока с ними играть вспомнят, как мячик пинать.
Замучаются запинывать! Вот вам точно не запнут, потому что уже сыграли, да и нет такого в договоре между Федуном и Аджоевым!
112910415
112910415 ответил Мельгарехо
вчера в 17:02
Мельгарехо:
Новосидельцева все-таки отлипили от лавки
нет, не смогли
вместе с лавкой и перевезли
time out
time out ответил cska.78
вчера в 16:52
cska.78:
Хоть вспомнит как мячик пинать!
Запнут коням пару мячиков с Дзюбой на пару. Пока с ними играть вспомнят, как мячик пинать.
Dominators
Dominators
вчера в 16:50
**В августе 2016-го года 26-летний Новосельцев заключил контракт с «Зенитом», где провел 9 матчей.**
А сейчас январь 2018 года . В Туле думают , что приобрели защитника , а на самом деле звезду Инстаграмма .
mat73
mat73
вчера в 16:49
Ростов был как пик карьеры, дальше клубы только вниз на спад!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:48
Больше всех довольны тарасовские! Арсеналу с ними не играть, а то Дзюба им показал бы где раки зимуют!
FILL31185
FILL31185
вчера в 16:48
Победитель последних лет ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ,завоеватель трех золотых мячей,обладатель шестью бутсами,победитель клубного чемпионата мира,трехкратный победитель Чемпионата России и Кубка России,А так же победитель супер кубка уефа Артем Дзюба решил поменять свою прописку,лучший игрок последних десяти лет решил поменять свой родной клуб,в котором провел около 10 лет,на Тульский АРСЕНАЛ! Сам же игрок выразил недовольство о тренеришке и решил покинуть родной клуб!
В данный момент АРСЕНАЛ арендовал воспитанника зенита,но может выкупит его!
Зенит просит за игрока около 251 миллиона фунтов,как питер хочет получить за лучшего игрока мира 300 млн!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:46
Что было вполне даже ожидаемо и что требовалось доказать! Успехов Ивану и Артему в стане тульских оружейников)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 16:45
с Фанатика))
Мельгарехо
Мельгарехо
вчера в 16:44
Новосидельцева все-таки отлипили от лавки
drug01
drug01
вчера в 16:35
Удачной игры
Dominators
Dominators ответил Владимир_Спартак
вчера в 16:34
Владимир_Спартак:
Ну перед Дзюбой фора у него, хоть серебро заработал. А вообще растрестись тебе немного Ваня надо. Ну и конечно Удачи.
Серебро - это максимум что он смог и сможет в будующем завоевать . После Зенита у него зрачки приняли форму доллара .
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:34
В весенней части ЧР "Арсеналу" предстоит встречаться с лидерами - ждем сюрпризов.
FILL31185
FILL31185
вчера в 16:28
Вот тебе и проект))
За всяких второсортных аргов платят по 30-40 млн бакинских и зарплату дают по 5-7 лям,а паспортистов скупают ПАЧКАМИ (не понятно зачем),потом ладу дать не могут проекту)))
А конюшня какая то 3 игроков не купила за четыре года почти,копеечки нет у Еврея))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:27
Ну перед Дзюбой фора у него, хоть серебро заработал. А вообще растрестись тебе немного Ваня надо. Ну и конечно Удачи.
foxcon
foxcon
вчера в 16:25
Зюба провалит аренду 100%,а вот Новосельцев может реанимировать свою карьеру и даже попасть в сборную.
FILL31185
FILL31185
вчера в 16:23
Пол проекта можно подарить арсеналу)
А у коней слюни текуть)
Зависть,что даже бревна не идут к ним
а не один негр пришел на три месяца)))
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:23
Удачи тулякам. Импонирует мне Божович как тренер, спокойный, рассудительный, граф одним словом.
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