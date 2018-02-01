Штегер: «Батшуайи прекрасно подойдет „Боруссии“»

Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Штегер прокомментировал подписание нападающего «Челси» Миши Батшуайи на арендной основе:

«Миши — трудолюбивый и очень опасный форвард, особенно в зоне, которая очень для нас важна — штрафной площади.

У него не было достаточно много игрового времени, но в любом случае он здорово выступал в этом сезоне. Вот почему мы уверены, что Батшуайи прекрасно подойдет нашему стилю футбола.

Не хочу судить, кто и в чем лучше других. У каждого свои сильные стороны. Обамеянг был прирожденным снайпером, вот почему он остается одним из лучших нападающих в мире, но благодаря Миши у нас появился настойчивый игрок, который жаждет выходить на поле и играть в футбол».