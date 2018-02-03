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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилдФонбет1.167.518
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонФонбет1.275.5510.8
Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер---
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.753.74.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияФонбет1161.25
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет2.523.352.77
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.93.52.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет14.57.61.21
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротонеФонбет1.265.312.5
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
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Мутко: «Я отвечаю за проект чемпионата мира»

сегодня, 09:42

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что ситуация в РФС стабилизировалась, страна и сборная планово готовятся к домашнему чемпионату мира 2018 года, расшатывать обстановку в данном случае не стоит.

«Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится [к домашнему чемпионату мира]. Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идет по всем направлениям. В футболе всё под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться.

Если кто-то хочет узнать, как дела в футболе, заходите на обновленный сайт РФС. Всё под контролем, не сорван ни один план подготовки. Учебно-тренировочная база в Новогорске (на которой будет базироваться сборная во время чемпионата мира) продолжает готовиться.

Я отвечаю за этот проект [чемпионат мира]. Мы начали его в 2010 году, и он реализуется на высоком уровне. Надеюсь, что и сборная выступит достойно, прогнозировать трудно, но я верю в нашу команду. Верил в 2008 году (команда дошла до полуфинала чемпионата Европы), верю и сейчас».

На исполкоме РФС 25 декабря прошлого года Мутко заявил, что решил приостановить свою деятельность на посту президента организации для того, чтобы оспорить в суде пожизненное отстранение от посещения Олимпиад со стороны МОК. 

Это решение раскритиковал бывший наставник сборной России Валерий Газзаев, его поддержали заслуженный тренер страны Олег Романцев и бывший президент РФС Вячеслав Колосков.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 12:35
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:23
Какой человек несгибаемый.....я бы даже сказал несгибучий....

Его везде сделали персоной нон-грата....лишили все аккредитаций...его фамилия в определённых кругах - синоним допинга....даже у себя в стране спрятали чтоб ЧМ не сорвать...
А он непоколебимый....походу через год всерьёз выдвинет свою кандидатуру на пост президента МОК......

Таких людей беречь и изучать надо....
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:19
Уверен,что если бы не Мутко был ответственным за столь серьёзное мероприятие,то проблем было бы гораздо меньше.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:15
История его не забудет).
Alex-96
Alex-96
сегодня в 12:11
мудко пока все не доломает и не изгадит не куда не уйдет
мудко вообще самый нелепый из ручных клоунов путина
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 11:57
Что это так Мутко взбодрился? Из 300 изгнанных спортсменов оправдали 28, а он видимо вскоре о победе добра над злом начнет вещать?
311
311
сегодня в 11:56
Чем отвечаешь? Свободой?)
Fred Devil
Fred Devil
сегодня в 11:44
Ребята! Вот вы тут на наркотическом победоносном патриотизме "сидите" и не понимаете, и даже не рассматривайте одну простую вещь. После узурпаторского перевоцарения Великого Ботексного Вождя, ситуация может настолько усугубиться, а конфликт с цивилизованным миром усилиться. В свете этих событий ведущие европейские сборные, такие как: Германия, Англия, Франция и Испания, попросту бойкотируют ЧМ, а к ним подтянутся остальные представители Европейского Союза. Нет, нет - я не пугаю, просто фантазирую. Не исключено, что Кубок Кожаного Мяча в России может необычайно трансформироваться по сетке и начаться с полуфиналов: Россия - Северная Корея; Иран - Свазиленд...
fcspartak
fcspartak ответил Ваня лучший
сегодня в 11:29
Ваня лучший:
К сожалению его руководство подготовкой к ЧМ-18 может для нас кончиться лишением права на ЧМ-18. Его давно пора заставить работать по профессии, полученной в юности.
ну что ж вы ересь то эту несете постоянно((( никто не лишит Россию ЧМ18. до начала осталось 4 месяца
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 11:22
Всем привет ! Продолжается голосование на звание лучших болельщиков РФПЛ
на соккере сезона 2017 /18. Желающие и.....не желающие могут отметиться ))))
https://www.soccer.ru/blogs/record/1034625
Ваня лучший
Ваня лучший ответил patra
сегодня в 11:16
patra:
Непотопляемый ты наш, когда-ж тебя пожизненно от футбола отстранят, может после ЧМ.
К сожалению его руководство подготовкой к ЧМ-18 может для нас кончиться лишением права на ЧМ-18. Его давно пора заставить работать по профессии, полученной в юности.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:15
Пусть вначале за олимпийцев наших ответит, которых не допустили
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 11:15
Мутко : Я отвечаю за проЛЁт чемпионата мира )
patra
patra
сегодня в 11:13
Непотопляемый ты наш, когда-ж тебя пожизненно от футбола отстранят, может после ЧМ.
борька
борька
сегодня в 11:11
Лицемер-самый модный пареннь в стране, добродетель спорта.Его даже американский конгресс не обошел стороной!
Т34
Т34
сегодня в 11:04
Если совести у человека нет, а то, что она есть у Мутко, уже сомневается большая часть нашей страны, ее не купишь. Остается только продолжать выпячивать себя, показывать свою значимость в спорте, который страдает при правлении этого, далекого от спорта индивидуума и заваливать всех пустыми обещаниями.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:01
Значит есть шанс отнять у нас ЧМ.
sir-5
sir-5
сегодня в 10:56
Нахрена нам американский сурок Фил??? У нас есть свои предвестники весны -из земли полезли дождевые черви.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 10:50
Наш преподаватель математики в ФМШ 165 при НГУ однажды обратился на семинаре к одному из моих одноклассников (имена опускаю по этическим соображениям) - " Вы не боитесь ... летать на самолетах?" Ответ - "Нет". Ремарка - "А я вот боюсь, вдруг пилот мыслит как Вы". Там речь шла о неправильном решении математической задачки среднего уровня сложности. А на футболе в ФМШ я загремел в гипс еще в сентябре. Три недели и ау. Мутко можно доверить только преподавание английского языка (хуже не будет). Какой спорт, олимпиады, чемпионат?
mamba9090909
mamba9090909
сегодня в 10:44
Зря так громко заявил. Слово не воробей. А если действительно отвечать придётся? Опять стрелочников искать будете?
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 10:43
Виталик, почем нынче мельдоний?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:35
Мутко:
«Я отвечаю за проект чемпионата мира»

Виталий Леонтьевич, придет время, ответишь за все.
И за унижение российского спорта, и за все остальное.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 10:35
мудко надо отправить в Магадан, чтобы он там пожизненно занимался организацией местного чемпа. Крайне непорядочный, лицемерный, наглый субъект
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 10:30
Интересно, Виталя в СAS тоже хотел ведь телегу катнуть, мол я такой весь правильный, с "мукой" давно завязал... Ил побоялся более детального расследования?
spartach n1
spartach n1
сегодня в 10:23
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
сегодня в 10:21
Вот посмотрите,после ЧМ 18 он вернётся,
ещё не всё развалил.
Apokalipsys
Apokalipsys ответил Igo0rek
сегодня в 10:15
Я бы его на Плутон отправил бы, в один конец!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:08
Господин Мутко, Вас же вроде бы отстранили? А лучше подойдите к актеру Михаилу Ефремову, он более популярно объяснит.
galem72
galem72
сегодня в 10:03
Лучезарный Виталик как обычно не возмутим! ))
Всё идёт по плану! (с)
Гойло и Какоев
Гойло и Какоев
сегодня в 09:51
Не надо расшатывать краснодарские туалеты
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