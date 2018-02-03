Мутко: «Я отвечаю за проект чемпионата мира»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что ситуация в РФС стабилизировалась, страна и сборная планово готовятся к домашнему чемпионату мира 2018 года, расшатывать обстановку в данном случае не стоит.

«Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится [к домашнему чемпионату мира]. Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идет по всем направлениям. В футболе всё под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться.

Если кто-то хочет узнать, как дела в футболе, заходите на обновленный сайт РФС. Всё под контролем, не сорван ни один план подготовки. Учебно-тренировочная база в Новогорске (на которой будет базироваться сборная во время чемпионата мира) продолжает готовиться.

Я отвечаю за этот проект [чемпионат мира]. Мы начали его в 2010 году, и он реализуется на высоком уровне. Надеюсь, что и сборная выступит достойно, прогнозировать трудно, но я верю в нашу команду. Верил в 2008 году (команда дошла до полуфинала чемпионата Европы), верю и сейчас».

На исполкоме РФС 25 декабря прошлого года Мутко заявил, что решил приостановить свою деятельность на посту президента организации для того, чтобы оспорить в суде пожизненное отстранение от посещения Олимпиад со стороны МОК.

Это решение раскритиковал бывший наставник сборной России Валерий Газзаев, его поддержали заслуженный тренер страны Олег Романцев и бывший президент РФС Вячеслав Колосков.