Штегер: «Лучшего дебюта для Батшуайи было трудно желать»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер прокомментировал дебют за клуб нападающего Миши Батшуайи, который сходу сделал дубль в матче против «Кельна» (3:2). Напомним, бельгиец был арендован у «Челси».

«Мы потеряли экстраординарного форварда, но я уже говорил, что в последний день трансферного окна клуб приобрел нового игрока, способного забивать голы.

В последнее время у него было маловато игровой практики, поэтому он хотел сменить обстановку, и Миши хочет больше играть вместе с нами.

Мы нуждались в таком футболисте. Лучшего дебюта для Батшуайи трудно было и пожелать. Все увидели, что вне зависимости от его результативности, Миши будет важным игроком „Боруссии“».