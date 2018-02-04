Российская молодежка отгрузила пять голов клубу китайской Суперлиги

Молодежная сборная России, которая проводит сборы в Испании, разгромила клуб китайской Суперлиги.
Россия (мол) – «Тяньцзинь Тэда» - 5:0 (2:0)
Голы: Пантелеев 21, Ходжаниязов 43, Тугарев 53 (пен), Мелкадзе 75, 89.
Россия (мол): Обухов, Шанбиев (Шакуро 46), Чернов (Лихачев 46), Довбня (Стежко 46), Ходжаниязов (Самошников 46), Жигулев (Безденежных 46), Пантелеев (Мостовой 46), Зуев (Коновалов 46), Обляков (Тугарев 46), Макаров (Соболев 46), Мелкадзе.
Главный тренер: Евгений Бушманов.
«Тяньцзинь Тэда»: Квипенг, Дешун, Ваншун, Вейджун, Хаою, Хао, Юнджи, Ачимпонг, Тиануи, Фанг, Зексянг.
6 февраля молодежная сборная России сыграет с венгерским «Видеотоном», а 8 февраля - с мюнхенской «Баварией-2».
Почему у главной команды получается хуже?
Почему у главной команды получается хуже?
С победой!
С победой!