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Российская молодежка отгрузила пять голов клубу китайской Суперлиги

сегодня, 02:04

Молодежная сборная России, которая проводит сборы в Испании, разгромила клуб китайской Суперлиги.

Россия (мол) – «Тяньцзинь Тэда» - 5:0 (2:0)
Голы: Пантелеев 21, Ходжаниязов 43, Тугарев 53 (пен), Мелкадзе 75, 89.

Россия (мол): Обухов, Шанбиев (Шакуро 46), Чернов (Лихачев 46), Довбня (Стежко 46), Ходжаниязов (Самошников 46),  Жигулев (Безденежных 46), Пантелеев (Мостовой 46), Зуев (Коновалов 46), Обляков (Тугарев 46), Макаров (Соболев 46), Мелкадзе.
Главный тренер: Евгений Бушманов.

«Тяньцзинь Тэда»: Квипенг, Дешун, Ваншун, Вейджун, Хаою, Хао, Юнджи, Ачимпонг, Тиануи, Фанг, Зексянг.

6 февраля молодежная сборная России сыграет с венгерским «Видеотоном», а 8 февраля - с мюнхенской «Баварией-2».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:54
Поздравляю молодежную сборную с убидительной победой
drug01
drug01
сегодня в 10:35
Молодцы! Счет хороший!
kastites
kastites
сегодня в 10:17
А мясным они ещё больше бы забили
Bekelman55
Bekelman55 ответил MIKITA463295
сегодня в 09:57
MIKITA463295:
Это же не ЦСКА какой-то ... С победой!...
Спартак кому вчера слил ?
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 09:56
Ачимпонг ??? Вроде ток Зенит насиловал в ЛЕ, а уже в Китае
ДСА
ДСА
сегодня в 08:47
Толи радоваться, толи китайцы так слабы.
CSKA2012
CSKA2012 ответил Октябрь 1917
сегодня в 08:22
Потому что у главной сборной жирные контракты и как бы рвать 63 не надо
112910415
112910415
сегодня в 07:26
парни пока умеют!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:09
Молодежка и Ветераны играют хорошо.
Почему у главной команды получается хуже?
juchok
juchok ответил Kerri
сегодня в 04:50
Kerri:
Вот молодежь у нас играет, а покупаем зарубежных. Наших поздравляем!
знаем мы нашу молодежь... дай им контракт-и все... кончилась молодежь...
parallels
parallels
сегодня в 04:01
проиграл китайский клуб - а стыдно за другой.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 03:12
Это же не ЦСКА какой-то ... С победой!...
eaguar
eaguar
сегодня в 02:26
С победой.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:23
посильнее спартака будут
cska.78
cska.78
сегодня в 02:16
Это же не спартак какой-то :)
С победой!
Kerri
Kerri
сегодня в 02:07
Вот молодежь у нас играет, а покупаем зарубежных. Наших поздравляем!
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