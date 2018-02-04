Спаллетти: «Работа идет, но прогресса не видно»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ничейный результат в матче 23-го тура Серии А против «Кротоне». Серия без побед «нерадзурри» достигла уже 8 матчей.



«Очевидно, что возникает некоторое беспокойство от наших результатов. Работа идет, но прогресса не видно.



По-видимому, команда испытывает некоторые трудности. Некоторые игроки, которые могли решить исход матча в нашу пользу, были недостаточно хороши.



Тренировки проходят на высшем уровне, но во время игры у парней падает концентрация, что и приводит к подобным результатам».