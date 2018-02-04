Спаллетти: «Работа идет, но прогресса не видно»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2.13.83.5
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияФонбет1.524.256.2
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаФонбет7.84.91.38
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоФонбет1.22614.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет177.21.17
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет2.353.552.85
  • Главные новости
  • Все новости
10:08
Паулета: «Российская сборная может добиться хорошего результата на ЧМ-2018»35
09:26
Бонуччи: «Мог перейти в „Зенит“, но жена переубедила меня»147
00:43
«Интер» не сумел обыграть аутсайдера чемпионата56
00:35
«Реал» сыграл вничью с «Леванте»165
22:20
«Арсенал» отправил пять мячей в ворота «Эвертона»62
12:31
13-летний футболист «Альсиры» трагически скончался во время матча1
12:05
«Манчестер Юнайтед» следит за голкипером «Эвертона»4
11:43
Де Зерби: «Приход Бакари Санья в „Беневенто“ - большая честь для меня»1
11:28
Клопп: «„Тоттенхэм“ -  команда, которая стремится к чему-то большему»8
11:12
Конте: «Эмерсон - молодой игрок, у него отсутствует международный опыт, но он талантлив»0
10:58
«Урал» определился с соперниками на втором зимнем сборе2
10:27
Паулета: «У Эдера и Фернандеша есть все шансы сыграть на предстоящем ЧМ-2018»3
08:35
Сыгран 10 000-й матч в истории АПЛ3
08:21
Конте вновь жалуется на трансферную политику «Челси»19
08:12
Рамос: «Такое большое отставание „Реала“ от „Барселоны“ - это ненормально»33
02:04
Российская молодежка отгрузила пять голов клубу китайской Суперлиги16
01:48
К ЧМ-2018 Саудовская Аравия запустит регулярные авиарейсы в Москву2
01:38
Роналду - оператору: «Фокусируй камеру на игре, а не на мне»26
01:31
Зидан: «Мы допустили две ошибки и пропустили два гола»16
01:21
Лучо Гонсалес продолжит играть за «Атлетико Паранаэнсе»3
01:10
Марокканский защитник «Бетиса» порвал ахилл и будет вынужден пропустить ЧМ-20184
01:03
Гол в ворота «Леванте» приблизил Рамоса к рекорду Йерро5
00:52
«Челси» готов летом побороться за игрока «Реала»5
23:55
Вагнер: «„Манчестер Юнайтед“ победил заслуженно»0
23:54
Левандовски в седьмой раз подряд стал игроком года в Польше6

Спаллетти: «Работа идет, но прогресса не видно»

сегодня, 10:42
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб КротонеКротонеМатч завершен

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ничейный результат в матче 23-го тура Серии А против «Кротоне». Серия без побед «нерадзурри» достигла уже 8 матчей.

«Очевидно, что возникает некоторое беспокойство от наших результатов. Работа идет, но прогресса не видно.

По-видимому, команда испытывает некоторые трудности. Некоторые игроки, которые могли решить исход матча в нашу пользу, были недостаточно хороши.

Тренировки проходят на высшем уровне, но во время игры у парней падает концентрация, что и приводит к подобным результатам».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Зерби: «Приход Бакари Санья в „Беневенто“ - большая честь для меня»
Сегодня, 11:43 1
Клопп: «„Тоттенхэм“ -  команда, которая стремится к чему-то большему»
Сегодня, 11:28 8
Конте: «Эмерсон - молодой игрок, у него отсутствует международный опыт, но он талантлив»
Сегодня, 11:12 0
Паулета: «У Эдера и Фернандеша есть все шансы сыграть на предстоящем ЧМ-2018»
Сегодня, 10:27 3
Паулета: «Российская сборная может добиться хорошего результата на ЧМ-2018»
Сегодня, 10:08 35
Бонуччи: «Мог перейти в „Зенит“, но жена переубедила меня»
Сегодня, 09:26 147
Обсудить
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:38
Нет прогресса, нет работы
drug01
drug01
сегодня в 12:38
Жаль Лучано! С Зенитом был результат лучше!
Dream game
Dream game
сегодня в 12:12
какая же это работа если прогресса не видно, лукавит лысый
и для команды которая идет 2 месяца без победы это уже не некоторое беспокойство, мягко говоря
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 11:58
спал ты молодец, утопи этот клуб в позорах, доведи китайцев до отчаяния, чтоб они оргтехнику в китай забрали за "титулами", вся италия тебе только спасибо скажет)))
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 11:43
Продолжайте в том же духе. Результат увидим когда вас расформируют.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:41
Всё получится
борька
борька
сегодня в 11:34
Что бы увидеть прогресс, игрокам нужно чаще ноги переставлять во время игры.
Kerri
Kerri
сегодня в 11:21
Черная полоса.
Серый хвост 3
Серый хвост 3
сегодня в 11:10
Скоро хозяева отрежут тебе хвост и продадут в китайскую забегаловку!
ДСА
ДСА
сегодня в 10:51
Так мимо Лиги Чемпионов и пролетят
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:44
Проклятье лежит на "Интере".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100